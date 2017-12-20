Айсен Николаев в приемной Дмитрия Медведева не терял времени даром

Глава города Якутска Айсен Николаев 19 декабря провел прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Горожане поднимали вопросы улучшения жилищных условий, проведения уличного освещения, поддержки предпринимателей, занимающихся обучением детей в частных школах.

Одной из первых к Айсену Николаеву обратилась жительница аварийного дома по ул. Кузьмина, 17/1. Женщина попросила оказать содействие в выделении квартиры взамен денежных средств, разницу в цене готова доплатить.

Другой посетительнице вместо жилья в аварийном доме по ул. Дзержинского, 43/2 предложили квартиру-студию в новостройке по ул. Билибина, 17/2. Горожанка попросила главу города пересмотреть данное решение в связи с тем, что она имеет ребенка-инвалида, который не может самостоятельно передвигаться и не рекомендовано менять врачей. «С переездом на Билибина, придется менять врачей, вырастут расходы на такси, поэтому хотелось бы получить жилье в прежнем районе», — просит она.

Глава города поручил руководителю Департамента жилищных отношений Игорю Ткаченко рассмотреть каждый вопрос индивидуально и найти компромиссное решение.

В доме по ул. Полины Осипенко, 8/4 необходим ремонт нижних венцов. Житель, пришедший на прием, отметил, что готов поменять полы, но главной проблемой деревянной двухэтажки остается сгнивший оклад. Айсен Николаев поручил директору Службы эксплуатации городского хозяйства Виталию Чикачеву оказать содействие.

Переполненность учреждений общего образования — один из самых актуальных сегодня вопросов для города Якутска. Многодетная мама, индивидуальный предприниматель, руководитель центра «Учись учиться» Екатерина Акимова подошла в региональную общественную приемную с вопросом о поддержке частных школ, которые помогли бы разгрузить городские школы. «Многие родители обращаются ко мне с просьбой взять на обучение их детей, но, в связи с отсутствием собственного помещения, наш образовательный центр не имеет возможности расшириться», — говорит она.

По информации Управления образования, за последние четыре года количество детей, поступающих в первые классы города Якутска, стабильно увеличивается. Если в 2012-2013 учебном году в первые классы поступило 3482 ребенка, то в 2017-2018 учебном году их число достигло 5143 детей. Кроме того, 61 ребенок учится в шести негосударственных образовательных организациях, работающих на территории города Якутска. К сожалению, законодательством РФ не предусмотрено субсидирование затрат за образовательные услуги в сфере общего образования.

Глава города отметил, что проблема очень актуальна и надо ее решать при поддержке предпринимателей. Он поручил начальнику Управления образования г. Якутска Василию Петрову организовать совещание с привлечением представителей частного бизнеса, работающих в сфере образовательных услуг, и продумать механизмы поддержки.

По итогам личного приема граждан всем заявителям были даны исчерпывающие ответы и разъяснения, а руководителям структурных подразделений Окружной администрации – отдельные поручения.