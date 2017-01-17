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Столица
17 января 2017, 19:00
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Айсен Николаев: В непростых условиях 2016 года мы достигли впечатляющих результатов»

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Сегодня, 17 января, Глава ГО г.Якутск Айсен НИКОЛАЕВ выступил с отчетом о деятельности Окружной администрации г. Якутска за 2016 год на тридцать втором очередном заседании сессии Якутской городской Думы.

Согласно Уставу ГО г.Якутск такой отчет перед представительным органом проводится ежегодно, и перед этим проходят отчеты Окружной администрации перед населением в городских округах. Айсен Николаев в самом начале выступления подчеркнул, что во время встреч с жителями убедился, что сегодня людей прежде всего волнуют вопросы сферы образования – переполненность городских школ, а также дорожного строительства и переселения из ветхого жилья. Глава г.Якутска не раз отметил, что считает сегодня первоочередным приоритетом решение проблем среднего образования. Айсен Николаев в своем докладе подробно остановился на всех сферах жизнедеятельности столицы (с текстом «Отчета Окружной администрации по итогам деятельности за 2016 год» можно ознакомиться на сайте Якутск.рф).

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После выступления первым задал вопрос председатель Общественной палаты г.Якутска Харлампий ДЬЯКОНОВ о финансировании столичных функций из республиканского бюджета. Айсен Николаев ответил, что город на эти цели получает порядка 400 млн. руб., которые полностью уходят на содержание улично-дорожной сети. Сегодня городские власти добиваются пересмотра методики расчета, так как используется понижающий коэффициент, но пока нехватка средств в республиканском бюджете не позволяет решить этот вопрос в пользу столицы. Сейчас первоочередная задача решить проблему финансирования сферы среднего образования, подчеркнул глава города. «Если проблему с дошкольными учреждениями мы во многом решили, то чтобы перевести на обучение в одну смену городские школы, нам необходимо строить в год по 4-5 объектов сферы образования», — сообщил Айсен Сергеевич.

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Отвечая на вопрос депутата Никиты ТИМОФЕЕВА, глава городского округа уточнил, что нужно построить около 40 объектов сферы образования, чтобы снять вопрос переполненности городских школ при переходе на обучение в одну смену.
Глава города так же ответил на другие вопросы депутатов Якутской городской Думы.
От имени фракции партии «Единая Россия» выступил Сергей ЧЕРНЫХ: «2016 год был для города весьма успешным, наблюдался стабильный рост основных показателей, некоторые из них опережают среднероссийские показатели». Депутат предложил одобрить и принять отчет. Сергей Черных добавил, что считает минусом отчета то, что не был отражен рейтинг главы города Якутска. «Без ложной скромности такие вещи надо отмечать. Ведь рейтинг главы – это показатель работы всей окружной администрации», — заметил депутат.

Анатолий КЫРДЖАГАСОВ отметил, что при тех технических и финансовых возможностях, которыми располагали городские власти, был «выжат максимум». Поэтому он отметил очень высокий уровень работы администрации: «Многие городские проблемы, которые не решались десятилетиями, сдвинулись с места — восстановлена проточность горканала, произошли разительные перемены улично-дорожной сети по сравнению с 2010-е годами. Наконец мы видим, что с аварийным жильем будет реально покончено, а ведь недавно Якутск считался одним из ветхих городов России. Не замечать этого нельзя». Анатолий Кырджагасов отметил активную работу главы города с депутатами, встречи с ними проводятся ежемесячно, на них решаются все вопросы, которые поднимают народные избранники. «И эта плодотворная работа с депутатским корпусом и привела к максимальному результату. Я не сомневаюсь в боевитости своих коллег в сравнении с предыдущими созывами, но просто у них есть возможность получить ответы из первых уст, что было раньше не всегда».

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Подводя итоги обсуждения, председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ сказал:
— Действительно, 2016 год был успешным: мы много строили, много благоустраивали, было поддержано много общественных инициатив. Утвердительно можно сказать, что это результат совместной конструктивной работы. Хотел бы поблагодарить за слаженную системную работу депутатов Якутской городской Думы, коллег из Окружной администрации, руководителей управлений территорий городского округа. Действуя единой командой, мы смогли много сделать.
Все решения принимались прозрачно, на наших встречах с главой города мы слышим ответы на наши вопросы из первых уст. И сегодня мы видим конкретный результат этого взаимодействия.

Поступательное движение в последние годы говорит о том, что парламент поддерживает главу, исполнительный орган. Это подтверждается не только единогласным принятием бюджетом, но и поддержкой стратегических направлений. Мы приняли стратегию развития города, трехлетний бюджет. Глава Айсен Николаев сумел объединить власть и общество.
Мы, депутаты, были свидетелями во время отчетов, какие вопросы и пожелания звучали от жителей города. Те вопросы, которые задавали вчера, сегодня уже не поднимаются. Конечно, много еще надо работать, проблемы были и есть. Но одномоментно невозможно объять необъятное. Есть хороший задел, видна перспектива, как решить эти проблемы совместными училиями.

Депутаты Якутской городской Думы единогласно проголосовали за утверждение отчета Главы ГО г.Якутска о работе Окружной администрации за 2016 год.

Айсен Николаев поблагодарил за высказанную депутатами оценку деятельности исполнительного органа и подчеркнул, что это результат совместной работы. «Именно благодаря слаженной работе Окружной администрации, Якутской городской Думы, Контрольной палаты, Общественной палаты в непростых условиях 2017 года мы достигли впечатляющих результатов. Если кто-нибудь несколько лет сказал, что в условиях жесточайшего кризиса в Якутске будет сдано 370 тысяч кв. м жилья, 6 детсадов, 15 км дорог, это могло показаться утопией. У нас на дворе кризис, а мы все равно все это сделали».

Глава города так же сообщил, что пока не принял решение о своем выдвижении на пост главы городского округа г.Якутска на следующий срок. «Буду думать до конца 1 квартала, и вы узнаете о моем решении одними из первых», — заверил Айсен Сергеевич городских депутатов.

 

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Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
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