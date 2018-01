Айсен Николаев в детстве: «такой чукурушка»

В комментах в соцсетях много кто удивляется, что @nikolaev_aisen всего 46. А я удивляюсь, что ему уже 46! Вроде недавно только ходили весной в марте "охотиться на кенгуру " на картофельное поле, вооружившись самодельными копьями. Учились ходить бесшумно, как индейцы. Собирали "бриллианты" в ведро, ну, знаете, когда снег на солнце блестит то тут, то там, вспыхивая алмазными гранями. Носились, как угорелые, в казаки-разбойники, зимой — хоккей на деревянных клюшках, летом — ножички, сир былдьасыыта. Спасибо маме, что мы почти погодки, росли как двойняшки — все на двоих, всегда вместе и напополам. Одно время нещадно дрались, когда родители были на работе. На швабрах игин😂😂 А вечером типа ничего не произошло. Но шрамы на щеках от моих царапин до сих пор есть. (Прости😇!) А потом как-то повзрослели и драки сменились пластинками с ядреным русским роком конца 80-ых и кассетами с хеви метал и брейком. Он терпеливо формировал правильный музыкальный вкус у сестренки, за это я ему благодарна) Далее были бесконечные разговоры, когда он приезжал на каникулы, мгушник, студент. Часами рассказывал о Москве так, что я в нее влюбилась еще тогда окончательно и бесповоротно… Я была хвостиком, всегда на стреме и на подхвате. Айсен, конечно, идейный вдохновитель и главный затейник. Так и выросли. Но роли не изменились. Пусть так и будет. Еще много-много лет. Ты самый лучший брат на свете, просто — с Днем рождения! Кстати, младшего сына, оказывается, назвала Айдаром, как звали Айдархана, казаха, лучшего его студенческого друга. А старший, конечно же, Айсен.

