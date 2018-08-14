Айсен Николаев утвердил Концепцию развития палеонтологии мамонтовой фауны

Врио главы Якутии Айсен Николаев 13 августа подписал распоряжение об утверждении Концепции развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны на территории Республики Саха (Якутия).

По мнению лидера республики, принятие Концепции будет способствовать достижению положительного социально-экономического эффекта для коренного населения арктических и северных территорий республики и страны, легализации внутреннего и экспортного оборота мамонтовой фауны, а также созданию в республике Международного центра изучения, хранения, экспонирования мамонтовой фауны.

По экспертным оценкам более 80 % ресурсов бивней мамонта в России сосредоточены на территории Якутии. Потенциал мамонтового бивня крупнейшей на Земле Северо-Якутской костеносной провинции оценивается примерно в 500 тыс. тонн.

Сегодня около 90% его экспортируется в страны Азии. Несмотря на то, что бивень мамонта пользуется устойчивым спросом на внутреннем и экспортном рынках, сбор, изучение, использование, переработка и реализация материалов мамонтовой фауны не в полной мере урегулированы действующим законодательством РФ.

Между тем в настоящее время проблемы, связанные с мамонтовой фауной, приобретают системный характер, необходимость упорядочивания научных исследований исполинов неоплейстоценового возраста, создания прозрачной и надёжной системы правового регулирования управления, оборота и надзора в сфере видов деятельности, связанной с мамонтовой фауной, возникла давно.

В Концепции дана оценка состояния отрасли. Отдельная глава посвящена проблемам правового регулирования промышленного сбора ископаемой мамонтовой фауны: отсутствию закупочных пунктов в районных центрах и торговых площадок для организации публичных торгов, экспертов по определению культурной ценности собранного материала», уходу в «тень» поставщиков, отсутствию технологии организации промышленного сбора, нанесению невосполнимого экологического ущерба при незаконном промышленном сборе мамонтового бивня и др.

В документе предлагается практический механизм реализации Концепции, в том числе рассмотрена возможность организации на территории республики торгово-производственного комплекса, обеспечивающего функционирование рынка мамонтового бивня путём организации местного косторезного производства и введения системы экспорта по прямым договорам с соответствующим выходом на международный рынок. В этой связи отдельная глава посвящена развитию в Якутии косторезного производства.

Большое внимание уделено научному изучению мамонтовой фауны. Всемирный центр мамонта в Якутии должен объединить два структурных подразделения – Криохранилище мамонтовой фауны и Музейно-выставочный комплекс мамонтовой фауны.

Поставленные задачи планируется осуществить до 2024 года в два этапа. Концепция станет основой для разработки Стратегии развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны на территории Якутии.