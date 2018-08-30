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30 августа 2018, 12:31
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Айсен Николаев улучшил позиции в рейтинге губернаторов

Глава республики поднялся в национальном рейтинге губернаторов.

Федеральный центр информационных коммуникаций «Рейтинг» обнародовал новое исследование с оценкой работы глав субъектов РФ. Врио главы Якутии Айсен Николаев поднялся в рейтинге губернаторов на 15 пунктов. Политический консультант Петр Ханас заявил, что Николаеву удалось за три месяца сделать то, что раньше казалось невозможным.

Результаты исследования основаны на заочных анкетированиях, заочных и очных опросах широкого круга экспертов. В предыдущей версии рейтинга, составленной по итогам мая-июня, только что назначенный на должность врио Айсен Николаев находился на 63 месте. За июль-август Николаев поднялся на 48 строку.

Петр Ханас отмечает, что Николаев выстраивает новую, эффективную политику взаимоотношений между федеральным центром и республикой и полностью уходит от популизма и голословности, которые характерны для недавно назначенных глав регионов.

«Оценивая работу Айсена Николаева, можно с полной уверенностью сказать, что человек не просто на своем месте, а это тот самый лидер, который нужен Якутии. Несмотря на то, что глава республики выполняет свои полномочия всего несколько месяцев, Айсену Сергеевичу удалось сделать даже то, что при Егоре Борисове считалось невыполнимым и невозможным», — заявил Ханас.

Обновленный рейтинг губернаторов возглавили глава Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и губернатор Тюменской области Александр Моор. Последние места заняли главы Хакасии, Республики Алтай и Северной Осетии-Алании.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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