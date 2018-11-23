Айсен Николаев стал президентом

Прежний руководитель борцовской организации Семен Березин избран первым вице-президентом РОО «Федерация спортивной борьбы Репсублики Саха (Якутия)». Сегодня действующий президент Федерации спортивной борьбы РС(Я) Семен Березин сложил свои полномочия. Новым президентом спорта №1 стал Глава республики Айсен Николаев, Семен Березин избран первым вице-президентом федерации. Напомним, что у руля борцовской организации Семен Березин проработал с 1 марта 2017 года.

23 ноября в Доме правительства №1 состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция РОО «Федерации спортивной борьбы РС(Я)» под руководством руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) Федора Борисова.

На повестке дня стояли четыре вопроса — отчёт С.М.Березина, внесение изменений в Устав, избрание нового президента и нового состава правления Региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы РС(Я)». На должность нового президента Федерации спортивной борьбы Якутии был выдвинут единственный кандидат – Глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Это стало возможным в связи с изменением Устава федерации. Все делегаты конференции проголосовали единогласно за А.С.Николаева и нового состава членов правления Федерации. Первым вице-президентом также единогласно был выбран Семен Максимович Березин. Воздержавшихся или против – нет.

Состав членов Правления РОО «Федерация спортивной борьбы РС(Я)»:

— 1-й вице-президент Березин Семен Максимович, генеральный директор ОАО «РСК «Стерх».

— вице-президент Пинигин Павел Павлович, директор ЦСП «Триумф»

-вице-президент Лебедев Виктор Николаевич, двукратный чемпион мира, заместитель генерального директора ОАО «Саханефтегазсбыт».

— вице-президент Старостин Николай Прокопьевич, глава Мегино-Кангаласского улуса

— вице-президент по греко-римской борьбе — Ушницкий Дмитрий Румович , директор ООО «Сидмост»

Николай Бястинов