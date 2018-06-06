Айсен Николаев стал одним из лидеров медиарейтинга губернаторов ДФО

Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев занял вторую строчку в медиарейтинге дальневосточных губернаторов в мае 2018 года. Об этом сообщает компания «Медиалогия».

В ДФО лидерами медиарейтинга в мае 2018 года стали врио главы Приморского края Андрей Тарасенко, врио главы Якутии Айсен Николаев и врио губернатора Магаданской области Сергей Носов.

Отметим, что Николаев — «новичок» рейтинга. Президент России Владимир Путин 28 мая принял досрочную отставку главы Якутии Егора Борисова и назначил временно исполняющим обязанности мэра столицы региона Айсена Николаева.

Главы регионов Дальневосточного ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович Приморский край 8 062 48 422,8 2 new НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Саха 3 462 30 946,6 3 new НОСОВ Сергей Константинович Магаданская обл. 2 711 27 800,4 4 0 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 2 465 16 781,5 5 -2 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 2 671 15 824,3 6 new ОРЛОВ Василий Александрович Амурская обл. 301 5 901,1 7 0 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 1 045 5 348,1 8 0 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 781 3 509,4 9 0 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 638 2 383,0

В рейтинге российских губернаторов Николаев также появился впервые и сразу же занял 21 строчку.