Айсен Николаев стал одним из лидеров медиарейтинга губернаторов ДФО

Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев занял вторую строчку в медиарейтинге дальневосточных губернаторов в мае 2018 года. Об этом сообщает компания «Медиалогия».
В ДФО лидерами медиарейтинга в мае 2018 года стали врио главы Приморского края Андрей Тарасенко, врио главы Якутии Айсен Николаев и врио губернатора Магаданской области Сергей Носов.
Отметим, что Николаев — «новичок» рейтинга. Президент России Владимир Путин 28 мая принял досрочную отставку главы Якутии Егора Борисова и назначил временно исполняющим обязанности мэра столицы региона Айсена Николаева.
Главы регионов Дальневосточного ФО:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович
|
Приморский край
|
8 062
|
48 422,8
|
2
|
new
|НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Саха
|
3 462
|
30 946,6
|
3
|
new
|НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 711
|
27 800,4
|
4
|
0
|ШПОРТ Вячеслав Иванович
|
Хабаровский край
|
2 465
|
16 781,5
|
5
|
-2
|КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Сахалинская обл.
|
2 671
|
15 824,3
|
6
|
new
|ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская обл.
|
301
|
5 901,1
|
7
|
0
|ИЛЮХИН Владимир Иванович
|
Камчатский край
|
1 045
|
5 348,1
|
8
|
0
|ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович
|
Еврейская автономная обл.
|
781
|
3 509,4
|
9
|
0
|КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
638
|
2 383,0
В рейтинге российских губернаторов Николаев также появился впервые и сразу же занял 21 строчку.
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
29 560
|
281 992,5
|
2
|
+1
|ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
22 491
|
128 128,9
|
3
|
+2
|КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
11 668
|
89 789,1
|
4
|
+6
|ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич
|
Санкт-Петербург
|
10 003
|
69 571,7
|
5
|
+1
|МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 917
|
67 296,9
|
6
|
+6
|НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
9 708
|
63 303,3
|
7
|
-3
|АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
8 450
|
54 180,1
|
8
|
0
|ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович
|
Приморский край
|
8 062
|
48 422,8
|
9
|
+5
|ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 681
|
46 061,8
|
10
|
+14
|ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
8 092
|
45 265,4
|
11
|
-4
|ХАМИТОВ Рустэм Закиевич
|
Башкортостан
|
5 789
|
44 012,8
|
12
|
+9
|ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
|
Челябинская обл.
|
6 931
|
42 930,1
|
13
|
+2
|КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
6 537
|
42 530,5
|
14
|
-5
|КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 411
|
42 009,5
|
15
|
-13
|ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
4 260
|
39 505,8
|
16
|
—5
|АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
5 873
|
39 146,1
|
17
|
—4
|АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
4 401
|
39 098,9
|
18
|
+7
|РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
14 678
|
37 644,2
|
19
|
+3
|ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 460
|
33 622,2
|
20
|
-4
|БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
5 782
|
32 526,0
|
21
|
new
|НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Саха
|
3 462
|
30 946,6
|
22
|
-2
|КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
ХМАО
|
3 262
|
29 186,6