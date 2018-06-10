Айсен Николаев сократил количество чиновников, изменив структуру правительства Якутии

Временно исполняющий обязанности Главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сократил численность работников исполнительных органов государственной власти республики. Соответствующий указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2011 г. № 640 «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» Айсен Николаев подписал 10 июня.

Указ подготовлен в связи с необходимостью совершенствования структуры исполнительных органов государственной власти республики, уточнения их функций и полномочий.

Айсен Николаев утвердил структуру Правительства Республики Саха (Якутия) в составе председателя Правительства РС(Я), двух первых заместителей председателя Правительства РС(Я), трёх заместителей председателя Правительства, 18 министров и 4 председателей Государственных комитетов РС(Я).

Своим указом Врио Главы Якутии упразднил Министерство по развитию институтов гражданского общества РС(Я), Государственный комитет РС(Я) по регулированию контрактной системы в сфере закупок; Управление РС(Я) по государственному регулированию алкогольного рынка; Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РС(Я).

Новым указом Айсен Николаев преобразовал Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) в Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я); Министерство охраны природы РС(Я) в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), присоединив к нему Департамент по лесным отношениям РС(Я); Министерство связи и информационных технологий РС(Я) в Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я); Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) в Министерство сельского хозяйства РС(Я); Департамент по внешним связям РС(Я) в Министерство внешних связей и делам народов РС(Я).

В результате принятия указа, меняющего структуру Правительства Якутии, в целом сокращено 174 единицы работников исполнительных органов государственной власти, что составляет 7,8%. Количество исполнительных органов государственной власти с 35 сократилось до 30.