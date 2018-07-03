Айсен Николаев: Сокращения на уровне муниципалитетов недопустимы

Айсен НИКОЛАЕВ заявил на совещании, которое провел 2 июля, что необходима оптимизация бюджетных расходов через эффективное использование имеющихся ресурсов, а не сокращения штатов. По итогам совещания глава республики дал поручение и.о. председателя правительства.

Так, Айсен Николаев отметил, что в ходе поездок по районам республики ему часто задают вопрос: а не приведет ли оптимизация к массовым сокращениям? Еще по старинке нам кажется, что уменьшить расходы предприятий можно единственным образом—через уменьшение количества сотрудников предприятия. Однако значительно больших успехов сегодня можно добиться при использовании всего потенциала предприятия. Для этого сперва проводится аудит, определяется качество и количество незадействованных ресурсов, а уже после создается план по их эффективному использованию:

— Оптимизация – это не сокращение штатов, это наиболее эффективное использование тех ресурсов, которые у нас сегодня имеются. К сожалению, мы используем их неэффективно практически по всем отраслям, – подчеркнул на совещании Айсен Николаев.

Особое внимание глава республики уделил муниципалитетам, жестко отметив, что сокращение на уровне районов — недопустимы. По его словам, мероприятия по оптимизации должны иметь одну цель – улучшить качество жизни людей, повысить доступность медицинской помощи, лекарственного обеспечения и образовательных услуг.

Добавим, что ранее председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ рассказал, что в бюджете накопилось «примерно 15 миллиардов рублей неучтенных расходов». Глава республики дал поручение правительству Солодова решить данную проблему к осени, в том числе за счет повышения «эффективности расходов и их перераспределению на приоритетные направления».