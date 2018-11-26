Айсен Николаев: Сделаем всё, чтобы Кубок мира увидели все

У Якутии есть все технические и технологические возможности для освещения Кубка мира по вольной борьбе. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев в интервью для WRESTRUS.RU, передает телеканал «Якутия 24».

«Сделаем все возможное, чтобы Кубок мира увидели все болельщики, а их у нас в республике, как я уже сказал — каждый первый. Сам “Триумф” вмещает 3000 зрителей, обязательно будут установлены мониторы, прямая трансляция соревнований будет вестись также по нашим телеканалам “Якутия-24” и “НВК Саха”, а также в сети интернет. Кроме того, будем раздавать картинку в прямом эфире желающим телеканалам со всего мира. Все технические и технологические возможности для этого у нас в Якутии есть», — сказал Айсен Николаев.

Руководитель региона также подчеркнул, что вольная борьба в Якутии — это действительно спорт номер один, самый любимый и самый массовый. На вольную борьбу в республике работают сеть ДЮСШ, два института физкультуры, школа высшего спортивного мастерства, школа олимпийского резерва.

«Во многом такая популярность вольной борьбы в Якутии объяснима крепкими традициями нашего любимого национального вида спорта — борьбы хапсагай. Цели, конечно, самые высокие, и они давно известны. Последние 40 лет мечта всех якутян — олимпийская медаль по вольной борьбе», — сказал Николаев.

Он также напомнил об олимпийских победах якутских спортсменов: «В Мюнхене на Олимпийских играх в 1972 году Роман Дмитриев стал первым олимпийским чемпионом из народа саха, а в 1976 в Монреале призерами Олимпиады стали одновременно три якутянина — Павел Пинигин завоевал олимпийское золото, серебряными призерами стали Роман Дмитриев и Александр Иванов. Все они — воспитанники легендарной якутской школы вольной борьбы Дмитрия Коркина. Именно этому триумфу якутских спортсменов и обязан своим названием спорткомплекс в Якутске, где месяц назад состоялся чемпионат России по боксу, сейчас проходит чемпионат мира по масретлингу, а весной пройдет Кубок мира по вольной борьбе».

По словам главы республики, будут созданы все условия для того, чтобы Кубок мира в Якутске прошел на самом высоком уровне, по всем стандартам проведения соревнований такого масштаба.

«Безусловно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот праздник спорта запомнился и участникам, и зрителям. Обязательно подготовим прекрасную культурную программу. Как я уже сказал, мы неоднократно встречались и обсуждали проведение Кубка мира и с Михаилом Мамиашвили, и с Дзамболатом Тедеевым. В начале ноября в Москве я проговорил с ними уже конкретные организационные моменты проведения соревнований в Якутске. Конечно же, и далее будем работать с ФСБР, вплоть до события — предельно предметно и конкретно», — сказал Айсен Николаев.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что 17 декабря в Белграде (Сербия) на заседании технической комиссии UWW будет принято решение о проведении Кубка мира-2019 по вольной борьбе в России. Планируется, что соревнования пройдут в Якутске с 15 по 18 марта.

Читайте полное интервью главы Республики Саха (Якутия), президента региональной федерации борьбы Айсена Николаева о планах развития борьбы в регионе и о важности Кубка мира для народа саха на сайте WRESTRUS.RU.

Фото СпортЯкутия