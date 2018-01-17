Айсен Николаев — самый медийный мэр на Дальнем Востоке

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за 2017 год.

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Айсен Николаев (Якутск), Александр Соколов (Хабаровск) и Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:

Действующий мэр города Якутска Айсен Николаев одержал победу на выборах главы города, получив поддержку 68,4% избирателей.

Российский борец вольного стиля Виктор Лебедев завершил спортивную карьеру и ушел в политику. Об этом сообщил мэр города Якутска Айсен Николаев в Instagram.

Также СМИ сообщали, что Айсен Николаев на традиционной предновогодней встрече с общественностью, руководителями предприятий и организаций, депутатами Якутской городской Думы подвел итоги уходящего Года добра и объявил 2018 год Годом новаторства в Якутске.

Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил архитекторам разработать и утвердить концепцию развития территории речного вокзала. Также СМИ сообщали, что Александр Соколов поручил усилить работу по очистке кровель домов от снега и сосулек.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с профильными специалистами и представителями подрядчика проверил ход строительства комплексного проекта очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. Также СМИ сообщали, что Сергей Надсадин подвел итоги работы администрации за 2016 год.

Помимо этого, Сергей Надсадин провел заседание оперативного штаба по подготовке служб к предстоящему циклону.

Методика:

1. В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

3. Период исследования: январь — декабрь 2017 года.

4. Данные для рейтинга рассчитаны 15.01.2018.