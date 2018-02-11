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11 февраля 2018, 8:11
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Айсен Николаев рассказал о Якутске на Всемирном форуме городов

Глава Якутска Айсен Николаев выступил с презентацией Якутска на круглом столе «Городские преобразования в России в период проведения крупных мероприятий и на этапе переходной экономики» на IX Всемирном форуме городов.

Участники форума обсудили реализацию российскими городами Цели 11 устойчивого развития, которая касается обеспечения открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов. Круглый стол «Городские преобразования в России в период проведения крупных мероприятий и на этапе переходной экономики» стал одной из ключевых сессий ВФГ9.

Сопредседателями сессии выступили директор Центра городских исследований и регионального развития Национального государственного Томского университета Николя Бюшу, глава Отдела передовых практик, Координатор сотрудничества с Россией и странами СНГ, ООН-ХАБИТАТ Аса Джонсон. В работе круглого стола приняли участие директор Департамента исследований и развития потенциала Секретариата ООН-ХАБИТАТ Эдуардо Морено и другие международный эксперты.

Мэр Якутска Айсен Николаев выступил с докладом-презентацией о развитии самого крупного города в мире на вечной мерзлоте.

В этот же день в библиотеке ВФГ презентовали книгу «Тренды городской устойчивости 2017″, подготовленную Программой профилирования жизнеспособности городов ООН-Хабитат.

Книга представляет собой первую публикацию, в которой рассматриваются теоретические и практические аспекты устойчивого развития городов как глобальной темы, рассматриваемой Новой Городской Повесткой Дня, Глобальной повесткой 2030, Парижским соглашением по климату, Сендайской рамочной конвенцией по снижению рисков стихийных бедствий и другими глобальными документами.

Одна из глав книги посвящена городам-партнерам программы профилирования жизнеспособности городов ООН-Хабитат, в том числе Якутску. В частности, там представлены общие сведения о городе и информации по итогам предварительного изучения профиля Якутска.

Участники презентации обсудили вопросы внедрения глобальных программ на местном уровне и дальнейшего продвижения идеи устойчивого развития.

Как отметил Айсен Николаев, принципы, отражённые в Новой городской повестке дня, принятой на конференции ООН-Хабитат III, стали основополагающими для определения стратегии развития Якутска до 2032 года и город готов внести свой вклад в достижение устойчивого развития городов всего мира, делясь опытом развития в экстремальных условиях.

«Если мы будем работать вместе и сообща, то сможем сделать жизнь людей лучше в любом городе мира», — сказал он, отвечая на вопрос насколько реально воплотить в жизнь Новую городскую повестку дня.

IX Всемирный форум городов проходит с 7 по 13 февраля в столице Малайзии Куала Лумпур. Главной темой форума стало обсуждение реализации Новой городской повестки дня, принятой в 2016 году на Конференции ООН-Хабитат III. В документе отражена важность укрепления роли местных органов власти в управлении градостроительством в соответствии с принципами справедливости и права, участия жителей в управлении городами, создания в городах социальной, экологической и финансовой устойчивости.

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Источник: Якутск.рф
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