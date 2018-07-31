Айсен Николаев работает в Горном районе Якутии

Врио главы Якутии Айсен Николаев продолжает рабочие командировки по районам Якутии. Сегодня, 31 июля, он работает в Горном районе, передает телеканал «Якутия 24».

Так, в селе Марагас врио руководителя региона планирует посетить сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Горный-Ас» и вторую очередь строительства коровника ООО «Агрогорный».

В селе Бердигестях Николаев осмотрит места строительства объектов XXI Спартакиды по национальным видам спорта Республики Саха (Якутия) «Игры Маанчаары», а также школу на 870 учащихся и теплый легкоатлетический манеж с универсальным залом. После чего врио главы республики проведет суженное заседание организационного комитета по вопросам организации и проведения «Игр Маанчаары».

Также в Бердигестяхе планируется осмотреть «Горный дом интернат для престарелых инвалидов», придорожный сервис «Дальнобой» индивидуального предпринимателя Прохорова, цех по переработке мяса СХППК «Горныймясопродукт» и школу робототехники МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П.Данилова».

В селе Асыма Николаев посетит сайылык КФХ индивидуального предпринимателя Данилова и квартальную котельную «Школа».

В завершении рабочей командировки в Горном районе Айсен Николаев проведет совещание по социально-экономическому развитию района.