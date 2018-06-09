Айсен Николаев провёл рабочую встречу с Матвеем Евсеевым

9 июня врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ встретился с учредителем холдинга ООО Группа компаний «Арктик-капитал» Матвеем ЕВСЕЕВЫМ. Стороны обсудили промышленное развитие арктической зоны Якутии и задачи, стоящие перед крупными предприятиями республики.

Матвей Евсеев рассказал врио главы республики о проектах, которые в настоящее время реализует ООО «Арктик Капитал». Предприятия холдинга занимаются добычей золота на месторождениях в арктических районах республики, грузоперевозками, геологоразведкой, а также развитием услуг для обеспечения бесперебойной работы добывающих предприятий.

В ходе беседы также были затронуты вопросы, касающиеся работы недропользователей на территории Якутии, их роли в социально-экономическом развитии республики, вопросы социальной ответственности бизнеса, соблюдения законодательства в сфере экологии и промышленной безопасности с учётом ведения деятельности в условиях вечной мерзлоты.