Айсен Николаев провел совещание по строительству Ленского моста

Айсен Николаев провел в селе Табага, на месте будущего строительства мостового перехода через реку Лена, выездное рабочее совещание с участием Председателя Правительства РС (Я) Владимира Солодова, заместителя Председателя Правительства РС (Я) Кирилла Бычкова, главы города Якутска Сарданы Авксентьевой, представителей министерств. Глава Якутии поручил участникам совещания решить вопросы по актуализации проекта.

В частности, необходимо согласовать трассировку подъездных путей и внести её в документы территориального планирования.

«Последние месяцы мы активно работаем с федеральными органами власти по проекту строительства Ленского моста, и можно смело сказать, что вопрос сдвинулся с мертвой точки», — заявил Айсен Николаев.

Лидер республики сообщил, что 12 декабря вопрос строительства Ленского моста должен быть рассмотрен на заседании научно-технического совета Министерства транспорта Российской Федерации. Напомним, что по итогам августовской встречи с Главой РС (Я) Айсеном Николаевым Президент России Владимир Путин поручил Министру транспорта РФ Евгению Дитриху вернуться к давно обсуждаемой теме строительства мостового перехода через Лену и доложить о результатах.

Однако, как сказал Глава Якутии, есть еще вопросы, требующие решения на уровне республики – в первую очередь, это вопросы по трассировке подъездных путей к Ленскому мосту, заметно влияющие на стоимость проекта.

«К сожалению, до последнего времени у нас в республике было много разговоров по поводу этого строительства, но не было конкретных проектных решений. Проект, который был разработан ранее, предполагал, что подъездные пути пройдут прямо по Старой Табаге и затронут порядка 150 участков. Сейчас проектировщики нашли другой вариант расположения подъездных путей в объезд села, который затронет минимальное количество частных участков. Этот вариант мы сегодня приняли как основной», — прокомментировал Айсен Николаев итоги выездного совещания.