Айсен Николаев провел совещание по развитию авиатранспортного комплекса республики

Врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 6 июля провел рабочее совещание по вопросам развития авиатранспортного комплекса республики. В ходе совещания были затронуты вопросы развития региональной авиации, обновления парка воздушных судов, реконструкции взлетно-посадочных полос и модернизации материально-технического оснащения аэропортовых комплексов в северных и арктических районах Якутии.

По мнению Айсена Николаева авиатранспортная доступность региона является одной из важнейших составляющих социально-экономического развития республики. «Сейчас на федеральном уровне развернута масштабная работа по оптимизации транспортной логистики всего Дальневосточного региона, в том числе, авиатранспортного комплекса. Данный вопрос обсуждался и на совещании по вопросам транспортной безопасности в ДФО в Петропавловске-Камчатском», — отметил врио главы Якутии.

Также в ходе совещания были затронуты вопросы субсидирования авиабилетов по социально значимым направлениям, перспективы развития малой и санитарной авиации, повышения эффективности деятельности и повышения лидерства региональных авиакомпаний.

Айсен Николаев подчеркнул, что вопросы развития авиатранспортного комплекса республики должны решаться в сотрудничестве с федеральным центром. Он отметил, что на уровне федеральных властей имеется четкое понимание значимости развития региональных авиатранспортных комплексов, так и готовность к практическим действиям по его поддержке.