Айсен Николаев провел первое заседание Совета по реализации Народной программы развития столицы

Глава города Айсен Николаев 29 декабря провел первое заседание Совета по реализации Народной программы развития города Якутска — «Работаем на успех столицы!».

Заседание прошло с участием председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова, депутатов, заместителей главы города, руководителей структурных подразделений Окружной администрации города Якутска и экспертов будущего – учащихся общеобразовательных школ города, победителей конкурса «Космические профессии», призеров научно-технических олимпиад по 3D программированию и робототехнике.

Народная программа «Работаем на успех столицы!» была сформирована с участием горожан. В марте 2017 года, когда Айсен Николаев объявил о сборе предложений в предвыборную программу, поступило более 500 предложений и инициатив горожан. Все эти предложения учтены в Народной программе развития города Якутска на предстоящее пятилетие по основным направлениям: сохранение и приумножение человеческого капитала; новая экономическая модель столицы; комфортная городская среда; пригороды столицы; цифровой Якутск; становление гражданского общества.

Советник главы города Якутска, координатор реализации Народной программы Наталья Членова отметила, что реализация программы началась, созданы проектные группы, разработана концепция деятельности по пяти основным направлениям: «Новые школы – столице», «Комфортный город», «Город без пыли», «Агропояс Якутска», «Волокиты. нет».

Концепцию направления «Новые школы – столице» представил заместитель руководителя Управления Губинского округа Максим Артемьев. Проект направлен на решение актуального для столицы вопроса, связанного с переполненностью общеобразовательных учреждений. Для этого необходимо наращивать темпы строительства новых школ, продолжить работу по выкупу дополнительных зданий, увеличить количество частных школ, что в конечном результате должно привести к переходу школ города на односменное обучение, повышению качества столичного образования, увеличению количества направлений и видов дополнительного образования.

Концепцию направления «Волокиты. нет» представила заместитель начальника Департамента экономики Инна Оконешникова. Цель направления – повысить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг до 90% к 2022 году. Проект откроет для жителей столицы доступ к широкому спектру социально значимых услуг и сервисов, сделает жизнь более удобной и комфортной. Продолжится перевод в электронный формат муниципальных услуг и повышение их качества. Проект также подразумевает совершенствование стандартов предоставления муниципальных услуг, начиная от записи ребенка в школу и заканчивая предоставлением документов в сфере землепользования, градостроительства и архитектуры. Все это должно привести к 2021 году в электронный вид всех муниципальных услуг, не требующих личного присутствия заявителя.

Направление «Город без пыли» представил заместитель директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир Аммосов. Речь идет о новом качестве организации городского ландшафта. Создание внутриквартальных и придорожных газонов в сочетании с максимальным асфальтовым и плиточным покрытием жилых и публичных зон улучшит экологию, повысит комфортность столицы. Особое внимание будет уделено сохранности городских лесов. Озеленением общественных пространств и улиц займутся профессионалы. Одним из важных элементов этого проекта станет благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В том числе, за счет участия в национальном проекте по формированию современной городской среды.

Направление «Комфортный город» представила начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дина Николаева. Проект включает в себя комплекс подпрограмм, реализация которых повысит качество жизни и создаст условия для дальнейшего повышения уровня комфорта, отвечающих к возрастающим потребностям населения. Сделать город зеленым, красивым, дружелюбным и удобным для жизни – основная задача направления. При этом, стандарты благоустройства будут одинаково высокими от центра до пригородов. Направление состоит из подпрограмм: «Энергосбережение и экология», «Якутск 2022», «Безопасный и жизнеустойчивый город», «Транспортная инфраструктура», «Комфорт пригородам», «Онлайн оплата за все».

Направление «Агропояс Якутска» представила начальник Департамента экономики Анна Стручкова. Направление предполагает совершенствование управления землями сельхозназначения, работу по созданию высокотехнологичных сельскохозяйственных производств, основанных на разработках местной аграрной науки. За счет системы грантов и муниципального Фонда поддержки агропромышленного комплекса поддержку получат труженики села, внедряющие новые технологии в производстве и переработке продукции. Также сюда входит завершение строительства круглогодичного тепличного комплекса для выращивания овощей и зелени общей площадью 30 тысяч кв. метров. Все это позволит укрепить продовольственную безопасность города, обеспечить его жителей качественной и экологически чистой местной сельскохозяйственной продукцией.

Заслушав выступления руководителей направлений, экспертная группа высказала свои мнения и внесла предложения по ключевым вопросам развития столицы. Основное внимание было уделено разработке механизмов тесного сотрудничества с предпринимателями по реализации проекта «Новые школы-столице», привлечению научного сообщества для реализации проекта «Город без пыли», привлечения инвестиций, расширения возможностей и создания условий для развития скороспелых отраслей сельского хозяйства, строительства «умных» домов и кварталов с высоким уровнем энергосбережения и безопасности и другие. Все прозвучавшие предложения будут учтены при доработке концепций проектов Народной программы.

Глава города Якутска Айсен Николаев отметил, что для реализации Народной программы внедряется новый подход – проектное управление. «К этому нас подвела логика совершенствования процессов управления развитием Якутска за последние годы. Сейчас есть все основания рассчитывать на результативность проектного управления. В каждом направлении есть уже определенные якорные проекты, возможно, будут появляться новые. Все они выходят за пределы программных мероприятий, реализуемых за счет только муниципальных ресурсов. Для успеха и результативности этих масштабных, амбициозных проектов необходимо общественное одобрение, вовлеченность жителей города, и, конечно, необходимы инвестиции. Именно в консолидации городского сообщества в реализации Народной программы я вижу главную задачу нашего Совета», — резюмировал Айсен Николаев.

Также на заседании Совета Айсен Николаев с ученицей 5 класса Динарой Федотовой, которая вошла в состав экспертов будущего, подписали резолюцию по реализации Народной программы развития города Якутска.