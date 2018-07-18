Айсен Николаев провел переговоры с корпорацией Мицуи

17 июля в рамках рабочей командировки в Москву врио Главы Якутии Айсен Николаев провел переговоры с главным региональным управляющим «Мицуи» в странах СНГ, генеральным директором ООО «Мицуи энд Ко. Москоу» господином Тосиаки Маруока.

Айсен Николаев отметил важность взаимовыгодных отношений между Японией и Якутией и выразил заинтересованность в расширении связей с «Мицуи». В ходе переговоров стороны обсудили итоги визита японской делегации в Якутск, перспективы сотрудничества в реализации проекта строительства моста через Лену, а также текущее сотрудничество республики с японскими компаниями.

В последние годы республика отмечает позитивное развитие экономических связей с Японией. Так, одним из самых перспективных проектов является строительство ветропарка в Тикси в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между ПАО «РАО ЭС Востока», Правительством РС(Я) и японской компанией KOMAIHALTEC Inc.

Открытие круглогодичного тепличного комплекса в г. Якутске с участием руководства компании «Хоккайдо Корпорэйшн» также стало результатом эффективного взаимодействия Якутии и Японии. Подписано Соглашение между Правительством РС(Я), ПАО «РАО ЭС Востока», «Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд» и «Соджиц Корпорэйшн» о внедрении газотурбинных технологий для улучшения обеспечения электричеством и теплом населенных пунктов и предприятий республики. Благодаря сотрудничеству с «Хоккайдо Корпорэйшн» в Якутске запущена мусоросжигательная печь для опасных отходов.

По итогам встречи врио Главы Якутии и генеральный директор ООО «Мицуи энд Ко. Москоу» выразили уверенность в продолжении диалога, который, по мнению обеих сторон, приведет к развитию взаимовыгодного сотрудничества и конкретным результатам.