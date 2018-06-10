Айсен Николаев прокомментировал встречу с Матвеем Евсеевым

Вчера, 9 июня врио главы Якутии встретился с известным бизнесменом и политиком Матвеем ЕВСЕЕВЫМ, которые в последние годы был в опале у предыдущей власти. В соцсетях якутяне активно комментируют факт встречи и радуются консолидации лидеров мнений. Сегодня Айсен НИКОЛАЕВ написал в своем фейсбуке подробности встречи.

Матвея Евсеева я знаю давно, еще с конца 90-х, и мы всегда были в добрых отношениях. Я очень рад, что сильный бойцовский характер позволил ему пережить историю с увольнением из “Алмазов Анабара”, подняться и открыть уже свою крупную промышленную компанию, работающую в Арктике. Предприятия холдинга “Арктик Капитал» начинают заниматься добычей золота на месторождениях в арктических районах республики, грузоперевозками, геологоразведкой, развитием услуг для обеспечения бесперебойной работы добывающих предприятий. Если у Матвея получится реализовать те смелые проекты, о которых он мне рассказал, для республики это будет означать миллиарды рублей налогов и сотни рабочих мест, развитие инфраструктуры в Арктике. Таких людей и такие проекты мы будем поддерживать