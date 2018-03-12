Айсен Николаев проинспектировал строительство социальных объектов

Строительство социальных объектов в рамках государственно-частного партнерства идет по графику. Уже к концу 2018 года будут введены 7 из 12 строящихся объектов, в том числе 3 новые школы. Как идут работы на строительных площадках проверил глава города Айсен Николаев в ходе традиционного субботнего объезда 10 марта.

Напомним, что в рамкам подписанного трехстороннего Соглашения о государственно-частном партнерстве между Окружной администрацией города Якутска, Правительством РС (Я) и компанией «Газэнергомонтаж», в столице республики одновременно идет строительство 12 социальных объектов: 5 детских садов, 4 школ, Детской школы искусств, Детского библиотечного центра, Дворца современного искусства им. Ю.А. Гагарина.

В ходе объезда глава посетил строительные площадки пяти социальных объектов: Дворца современного искусства им. Ю.А. Гагарина, детского сада «Малышок» по ул. Пионерская, детского сада «Ивушка» по ул. Ильменская, СОШ №25 по ул. Якова Потапова, ООШ №6 в микрорайоне ДСК.

На сегодняшний день строительные работы ведутся на всех 12 объектах, а строительство новых зданий детских садов «Малышок» и «Ивушка» выполнено на 75%, здесь работы ведутся с опережением графика.

Начальник Якутского территориального управления ООО «Газэнергомонтаж» Андрей Урум доложил, что работы по заливке бетонного перекрытия этажей Дворца современного искусства планируется завершить в 20-х числах мая. После чего начнутся отделочные работы. Все необходимые строительные материалы и оборудования для этого имеются.

К новым зданиям детских садов «Малышок» и «Ивушка» подведены все инженерные коммуникации. Здание детского сада №30 «Малышок», рассчитанное на 200 мест, имеет три этажа. Общая площадь здания превысит 3 400 кв.м. Сейчас здесь ведутся работы по утеплению фасада здания и установке оконных рам.

На трех этажах будут расположены игровые, спальные и учебные зоны, зал для занятий физкультурой, музыкальный зал и театральная студия. Для всестороннего развития детей оборудуют кабинеты компьютерной техники и изобразительных искусств. Проектом предусмотрено так же строительство бассейна. Прилегающую территорию планируется разбить на зоны для занятий и укомплектовать игровыми и спортивными снарядами.

Строительство здания детского сада №75 «Ивушка», рассчитанного на 240 мест, тоже идет с опережением графика, здесь уже начаты работы по облицовке фасада здания керамогранитом. Особенность здания заключается в его трансформации. Например, спальная комната будет легко превращаться в игровую.

В СОШ №25 устанавливаются колонны цокольного этажа, где будут размещаться спортивный и гимнастический залы. После перекрытия цокольного этажа и монтажа вертикальных конструкций колонн, строители готовы начать работы по внутренней и внешней отделке фасада, обустройству внутренних перегородок, благоустройству пришкольной территории. Все эти работы планируется начать с апреля.

Такими же темпами ведется строительство трехэтажной школы №6, рассчитанной на 500 учебных мест. Здесь по словам строителей имеются вопросы технического характера, которые требуют совместного решения с представителями газовых служб и теплоснабжающих предприятий. Соответствующее поручение было дано профильным службам городской администрации.

«Объезд показал, что на всех строительных площадках работы идут согласно утвержденному плану, а на некоторых объектах даже с опережением графика. Уверен, что до конца 2018 года Якутск получит ряд важнейших социальных объектов, в том числе новые школы», — подытожил итоги объезда глава города.

Отметим, что за всю историю Якутска никогда ранее одновременно не строилось такое беспрецедентное количество социальных объектов. По итогам реализации масштабного проекта при поддержке федеральных и республиканских властей в Якутске будут созданы принципиально новые условия для качественного и доступного образования, а также творческого развития юных горожан.