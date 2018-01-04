Айсен Николаев проинспектировал санитарное состояние округов

С первых дней нового 2018 года начались традиционные объезды руководства города Якутска по проверке санитарного состояния округов и пригородов, контролю за деятельностью коммунальных служб. Сегодня, 3 января, глава города Якутска Айсен Николаев проинспектировал санитарное состояние пяти округов столицы — Автодорожного, Губинского, Октябрьского, Сайсарского и Центрального.

Объезд прошел с участием первого заместителя главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрия Садовникова, руководителей управлений округов и коммунальных предприятий столицы.

По своевременной уборке и вывозу твердых и жидких бытовых отходов проверены территории порядка 25 улиц: пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Богатырева, ул. Хабарова, ул. Губина, ул. Чернышевского, ул. Дежнева, ул. Тимирязева, ул. Неустроева, ул. Автодорожная, ул. Уткина, ул. Лермонтова, ул. Кеши Алексеева, ул. Чайковского, ул. Лонгинова, ул. Билибина, ул. Маяковского, ул. Широких-Полянского, ул. Каландаришвили, ул. Ойунского, ул. Октябрьская, 202 мкр, район ДСК, мкр. Птицефабрика, Сергеляхское шоссе, Вилюйский тракт.

В ходе объезда были проверены состояния санитарных точек многоквартирных домов и частного сектора, уборка снега с улиц и пешеходных тротуаров, снос аварийных домов.

Глава города Айсен Николаев отметил, что, несмотря на новогодние праздники, коммунальные службы, управляющие компании приступили к своим обязанностям по уборке территорий и вывозу мусора с 1 января.

«В этом году санитарное состояние городских округов значительно лучше, чем было в прошлые года. Это, прежде всего, связано с тем, что коммунальные предприятия и управляющие компании приступили к своим обязанностям уже с 1 января. В первый же день нового года городской полигон принял рекордное количество мусора – 5 тыс. куб.м., раньше эта цифра достигала чуть более 3 тыс. куб.м. Сегодня мы проверили территории пяти округов столицы и убедились, что по сравнению с предыдущими годами ситуация с санитарным состоянием значительно улучшилась, город стал намного чище. Конечно, местами есть некоторые недочеты, но видно, что коммунальные службы работают, и к концу дня ситуация будет нормализована. Также в эти дни к своим обязанностям приступили и дорожные службы. Бригады АО «Якутдорстрой» уже ведут активную работу по уборке и вывозу снега с городских улиц и дорог. Сейчас в Якутске установилась довольно теплая погода, горожане с удовольствием выходят гулять, подышать свежим воздухом, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы на площадях, улицах и во дворах было чисто и убрано», — подвел итоги объезда глава города.

Отметим, что в период новогодних каникул руководство города проводит ежедневный объезд округов и пригородов. Следующий объезд по проверке санитарного состояния территорий Гагаринского, Промышленного, Строительного округов и мкр. Марха пройдет завтра 4 января.