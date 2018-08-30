Айсен Николаев: Продолжать бездумно брать у природы нельзя. Надо возвращать ей наши долги

Население должно быть обеспечено чистой питьевой водой и водой для хозяйственно-бытового назначения. Такое поручение дано главам районов и МинЖКХ Якутии по итогам выездного совещания врио главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА в селе Сунтар по вопросу загрязнения водных объектов рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй.

«Даны поручения главам районов и МинЖКХ по обеспечению населения чистой питьевой водой. Это безусловный приоритет. Также необходимо обеспечить жителей водой хозяйственно-бытового назначения», — отметил Айсен Николаев.

До совещания руководитель Якутии вместе с первым вице-президентом – исполнительным директором АК «АЛРОСА» ПАО Игорем СОБОЛЕВЫМ совершили облёт территорий прорыва дамб дражных полигонов на загрязненных реках.

АК «АЛРОСА» ПАО необходимо в сжатые сроки восстановить дамбы дражных полигонов на реке Ирелях в целях дальнейшего недопущения загрязнения. Также даны поручения произвести технические обследования всех гидротехнических сооружений, чтобы свести к нулю вероятность подобных ситуаций в будущем, начать работы по увеличению пропускной способности руслоотводоного канала на реке Ирелях.

«Следует принять полный комплекс мер по улучшению экологической ситуации. Мы не можем вечно брать у природы, надо возвращать долги», — сказал руководитель республики. Айсен Николаев отметил, что необходимо компенсировать нанесенный водным биологическим ресурсам реки Вилюй ущерб и провести комплексное обследование экосистемы. В ходе совещания также решено, что «АЛРОСА» организует производственный экологический контроль гидрохимических показателей загрязненных рек.

Напомним, в Мирнинском районе из-за ливневых дождей прорвало дамбы дражных полигонов компании АЛРОСА на реке Ирелях. Был установлен факт загрязнения рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй из-за поступления сточных вод с места прорыва дамбы взвешенными веществами, ионами железа, меди.

