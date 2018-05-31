Айсен Николаев присоединился к телемарафону «Всем миром»

Первый указ временно исполняющего обязанности главы республики адресован региональному правительству. В документе говорится о принятии исчерпывающих мер по восстановлению разрушенных паводком населенных пунктов Якутии. Об этом Айсен Николаев сообщил ЯСИА во время телемарафона «Всем миром» на площади Ленина Якутска.

«С того момента, как президент назначил меня врио главы республики, я сразу задумался, какими должны быть первые решения. Было очень много текущих документов, но я ни на секунду не сомневался, что первый указ должен касаться ликвидации последствий разрушительного наводнения», — сообщил Айсен Николаев.







«Нужно в кратчайшие сроки провести восстановительные работы и подготовиться к зиме. Мой первый указ адресован правительству, чтобы в координации с федеральными структурами, муниципалитетами были приняты исчерпывающие меры для решения этой задачи. Уверен, мы всем миром, при помощи федерального правительства, в чем меня заверили премьер-министр Дмитрий Медведев и полпред Юрий Трутнев, достойно справимся с этой задачей», — подчеркнул врио главы Якутии.

Отметим, что в документе упор делается на восстановление объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспортного комплекса, связи и энергетики, возмещение ущерба населению, пострадавшему от наводнения. В соответствии с указом правительству республики необходимо обеспечить координацию действий с федеральными органами госвласти, в трехдневный срок определить ответственных министров, глав администраций муниципальных образований, руководителей ведомств и организаций, установив сроки и графики выполнения комплекса мер, а также разработать положение об аналитическом докладе о состоянии защиты населения и территории Якутии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Документом также поручено обеспечить экологическую безопасность, санитарно-эпидемиологический и зооветеринарный контроль в зонах подтопления, принять исчерпывающие меры по восстановлению систем тепло- и энергообеспечения, связи и транспортных сообщений, инженерных сетей, жилого фонда, организации поставок материальных ресурсов. В указе говорится и о продлении отопительного сезона, определении до 5 июня фактического ущерба от наводнения, организации диспансеризации и медицинского обследования населения и летнего оздоровительного отдыха детей. Правительству поручено увеличить ассигнования резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2018 год на 300 миллионов рублей. Кроме того, необходимо принять меры по корректировке местных бюджетов, направив в первоочередном порядке финансовые ресурсы на аварийно-восстановительные работы.