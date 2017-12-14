Айсен Николаев принял жителей Гагаринского округа

Глава Якутска Айсен Николаев провел традиционный прием жителей Гагаринского округа. Во встрече приняли участие руководители структурных подразделений Окружной администрации города Якутска.

Жители Гагаринского округа подняли вопросы капитального ремонта жилых домов, асфальтирования улиц, обустройства и обслуживания санитарных точек и уличного освещения частного сектора, строительства социальных объектов, предоставления жилья погорельцам и многое другое.

Татьяна Климакова пришла на прием с вопросом обустройства и обслуживания санитарных точек частного сектора и строительства бассейна. «В районе Белого озера, где я живу, есть только одна санитарная точка, расположенная на конечном пункте 14-го маршрута», — жалуется пожилая женщина. Также она сообщила, что жители округа хотят новый бассейн, так как в центр города ездить далеко.

В Управлении Гагаринского округа сообщили, что в 2016 году была подана заявка на обустройство 14 санитарных точек. Средства выделили на 3, архитектура согласовала 1 заявку. Глава города поручил отработать вопрос Службе эксплуатации городского хозяйства совместно с региональным оператором. По второму вопросу был дан ответ, что строительство спортивного центра с бассейном в планах города есть.

Айсен Николаев также поручил взять на особый контроль начальнику Управления Гагаринского округа обращение Натальи Платоновой по асфальтированию подъездного пути к дворовой территории по ул. Можайского, 27/1 – 27/2 от ул. Пилотов. На приеме было отмечено, что ремонт улицы Пилотов включен в план работы МКУ «Главстрой» на 2018 год. Ремонт подъездного пути возможно выполнить также в рамках данного ремонта.

Все посетители приема граждан получили исчерпывающие ответы и разъяснения по своим вопросам, а руководителям структурных подразделений были даны отдельные поручения. Контроль за их исполнением Айсен Николаев традиционно оставил за собой.