Айсен Николаев принял участие в заседании по вопросам межпарламентского диалога России и Японии

В III совместном заседании Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и японо-российского Дискуссионного клуба Либерально-демократической партии Палаты советников Парламента Японии также приняли участие: председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству Константин Косачев, председатель японо-российского Дискуссионного клуба Либерально-демократической партии Палаты советников Парламента Японии господин Хиросиге Сэко, министр экономики, торговли и промышленности Японии, министр по вопросам экономического сотрудничества с Россией, заместитель председателя японо-российского Дискуссионного клуба Либерально-демократической партии Палаты советников Парламента Японии, государственный министр по вопросам политики в области науки Японии, Масадзи Мацуяма, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев, Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Стороны обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия России и Японии, формы сотрудничества между членами Консультативного совета и Дискуссионного клуба в реализации задач по дальнейшему развитию российско-японских отношений, содействие возобновлению деятельности Совета губернаторов России и Японии.

В ходе мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между Консультативным советом по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и японо-российским Дискуссионным клубом Либерально-демократической партии Палаты советников Парламента Японии.

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