Айсен Николаев принял участие в заседании Общественной палаты Якутска

В Большом зале Окружной администрации 6 июня состоялось заседание Общественной палаты г. Якутска, на котором были подведены итоги работы за год. Напомним, II созыв городской Общественной палаты был сформирован в июне 2016 года.

В мероприятии приняли участие глава города Якутска Айсен Николаев, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Марина Силкина, руководители и сотрудники структур Окружной администрации, депутаты Якутской городской Думы, представители общественности города.

Председатель Общественной палаты г. Якутска Харлампий Дьяконов, представил доклад об основных направлениях и итогах работы за минувший год. В составе Палаты работало 4 профильных Комиссии: по развитию гражданского общества и местного самоуправления; по социальным вопросам; по вопросам городского хозяйства, строительства и предпринимательства; а также по науке, инновациям и аграрной политике. В их рамках по ряду направлений были сформированы рабочие группы. Общественники рассмотрели более 300 письменных и более 100 устных обращений горожан. Вопросы касались здравоохранения, образования, культуры, трудоустройства, оказания материальной помощи, вопросов экологии, земельных, жилищных и многих других вопросов.

«По регламенту своей работы мы не можем никого обязывать или наказывать. Все наши предложения носят рекомендательный характер, и я очень рад, что, благодаря поддержке главы города Айсена Сергеевича Николаева, в нашей работе с представителями Окружной администрации сложилось конструктивное сотрудничество. Город всегда прислушивается к мнению и предложениям членов Общественной палаты, что помогает решать проблемы горожан», – говорит Харлампий Дьяконов.

В свою очередь глава Якутска отметил, что Общественная палата, наряду с Якутской городской Думой и Окружной администрацией, является полноправным участником управления городом.

«Год был насыщен мероприятиями по всем направлениям развития города и я рад, что членам второго созыва удалось сразу, без раскачки, включиться в работу. Ни один городской публичный проект не остался без вашего внимания. За короткое время у представителей Общественной палаты г.Якутска выработался свой стиль, приоритеты и подходы к работе. Хочется пожелать, чтобы Общественная палата и дальше укрепляла свой авторитет, настойчиво и конструктивно представляя интересы горожан», – отметил Айсен Николаев.

Подводя итоги встречи, он попросил своих заместителей и руководителей структурных подразделений очень внимательно реагировать на запросы Общественной палаты и принимать ее рекомендации в работу.

Глава города Якутска также внес предложения по расширению взаимодействия с Общественными советами на местах, продолжению активного сотрудничества с Общественной палатой республики по вопросам развития столицы, а также попросил обратить внимание на вопросы улучшения городской среды и подумать о формировании в составе Палаты отдельной рабочей группы по этому направлению.