Айсен Николаев принял участие в работе III инвестиционного семинара Якутии и Японии

5 декабря глава Якутии Айсен Николаев принял участие в работе III инвестиционного семинара Республики Саха (Якутия) и Японии, проведённого в парламенте Японии.

В мероприятии приняли участие более 200 руководителей и представителей бизнес-кругов Японии, а также многие депутаты парламента Японии, в том числе председатель специального комитета Верхней палаты японского парламента г-н Мацуяма Масадзи, депутат Палаты представителей, председатель Японского комитета по содействию Республике Саха (Якутия) г-н Хории Манабу и другие.

Глава Якутии Айсен Николаев выступил с основным докладом об инвестиционном потенциале республики. Ил Дархан рассказал о системе привлечения инвестиций в регион, снижении административных барьеров, введении льгот для инвесторов и создании новых институтов развития, в совокупности способствующих росту инвестиционной активности. Он подчеркнул, что республика сохраняет позитивную динамику по всем показателям и продолжает увеличивать инвестиции в основной капитал. Сегодня Якутия входит в число десяти лучших регионов России по инвестициям на душу населения. Республика обеспечивает 23% совокупного валового регионального продукта Дальнего Востока, 39% частных привлеченных инвестиций и 35% налоговых поступлений в федеральный бюджет от налогоплательщиков ДФО.

На сессиях семинара обсуждены проекты, реализуемые на территории Якутии при участии японских инвесторов. Генеральный директор «Хоккайдо Корпорейшн» г-н Юкио Тэмма рассказал о текущем состоянии и перспективах строительства круглогодичного тепличного комплекса «Саюри», Исполнительный директор компании «Комаи Халтек» г-жа Комаи Эми представила проект по строительству ветроэнергетических установок в поселке Тикси Булунского района. С перспективами организации прямых рейсов по маршруту «Нарита – Якутск» поделился Представительный директор авиакомпании «Inter Aviation Japan» г-н Хада Даско.

Также обсуждены вопросы законодательного обеспечения инвестиционной деятельности в республике, развития туризма и угольной промышленности в регионе, перспективы участия Якутска в проекте «Умный город», строительства в Якутске мусороперерабатывающего комплекса и реконструкции международного терминала аэропорта Якутска.

Семинар завершился церемонией подписания соглашений с корпорацией «Марубени», компаниями «Канадзава-Сэйсакудзё», «Лок Энерджи», «Хоккайдо Корпорэйшн Ко.ЛТД» и «Комаихалтек».