Айсен Николаев принял участие в предварительном голосовании

Сегодня, 28 мая, с 8.00 до 20.00 часов проходит предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выбору кандидата на должность главы города Якутска. На территории городского округа образованы 23 участка, которые объединяют в своих границах все 114 участковых избирательных комиссий города Якутска.

Глава города Якутска Айсен Николаев прибыл в 11.00 часов на избирательный участок, расположенный в здании Педагогического института, и отдал свой голос.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — единственная партия в нашей стране, которая проводит отбор кандидатов с помощью внутрипартийного голосования. Я считаю, что это очень демократическая процедура. Во-первых, граждане могут сами определить, какой кандидат достоин представлять партию на избираемую должность. Во-вторых, определяются лучшие представители партии, готовые занять те или иные должности в органах власти. Важно, чтобы поддержать своего кандидата пришло как можно больше людей. Лично я принял участие во всех дебатах и убедился, что все кандидаты очень достойные. Многие идеи, выдвигаемые ими, интересны и должны найти отражение в программе победителя», — прокомментировал Айсен Николаев.

Предприниматель Тимур Ханды делится: «Считаю, что сегодня каждый гражданин должен проявить свою гражданскую позицию и выбрать кандидата, которого считает достойным. От нашего голоса зависит, кто будет управлять городом, где мы живем. За последние годы город заметно похорошел – отремонтировано много дорог, строятся новые дома, детские сады и другие социальные объекты. Те, кто каждый день ходит по улицам города, могут этого и не заметить. Однако люди, которые уезжали из столицы на долгое время и вернулись, видят результат налицо».

«По моему мнению, предварительное голосование – это очень нужная процедура, которая показывает активность горожан. Ознакомившись с программами кандидатов, люди уже сейчас определяются со своим выбором. От него будет зависеть будущее нашего любимого города», — говорит заместитель председателя Совета ветеранов города Якутска Антонина Дорофеева

«Думаю, что каждый должен сделать свой вклад в развитие города и первым шагом для этого должно стать именно участие в предварительном голосовании. Все кандидаты уважаемые и достойные, надеюсь, что победитель выполнит свои обещания», — отмечает сотрудница Центра экстренной медицинской помощи Республиканской больницы № 2 Светлана Герегеева.

Отдать свой голос могут граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа «город Якутск», обладающие активным избирательным правом, независимо от партийной принадлежности. Узнать свой участок для голосования можно по ссылке http://er.ykt.ru/node/2124