Айсен Николаев принимает участие в заседании госсовета

23 ноября глава Якутии Айсен Николаев в Крыму принимает участие в расширенном заседании президиума Государственного совета Российской Федерации под руководством Президента России Владимира Путина.

Мероприятие проходит в новом формате. О неформальном диалоге Владимира Путина с руководителями федеральных министерств и ведомств и главами регионов говорит и место проведения государственного совета – в курортном комплексе «Мрия».

Все участники распределилась по семи круглым столам, за которыми обсуждаются стратегические задачи и приоритетные направления: жильё, городская среда, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, демография, здравоохранение, наука, образование, культура, экология, экономика и другие направления.

Айсен Николаев вместе с вице-премьером Правительства РФ Максимом Акимовым, главой Бурятии, губернаторами Ленинградской, Ростовской, Ульяновской областей, директором Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаилом Блинкиным и председателем Сбербанка Германом Грефом работает в подгруппе «Цифровая экономика» и «Инфраструктура».

Участники выработают меры и внесут предложения, которые позволят достичь целей и задач, поставленных в новом майском указе Президента страны, определяющем основные развития экономики и социальной сферы Российской Федерации до 2024 года.