Айсен Николаев предложил внести лесного бизона в Красную книгу

Прошел месяц, как на заседании правительственной комиссии во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, обсуждались вопросы социально-экономического развития регионов ДФО и Байкальского региона. Тогда, 10 августа на Камчатке собрались руководители субъектов Дальнего Востока, включая недавно избранного Главы республики Айсена Николаева.

Одним из вопросов обсуждения стал вопрос о развитии экологического туризма.

Напомним, что на том заседании выступал Айсен Николаев и внес ряд конкретных предложений. Прежде всего, он поблагодарил Дмитрия Медведева за решение о присвоении Природному парку «Ленские столбы» статуса Национального парка. В своем выступлении Айсен Сергеевич затронул вопрос о создании отдельного ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы». В настоящее время Минэкологии республики прорабатывает вопрос создания Межведомственной рабочей группы по организационным вопросам, в составе которой будут включены федеральные, региональные и местные органы государственной власти. Кроме того, разработан План мероприятий «Дорожная карта по созданию ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы», а также министр Сахамин Афанасьев в Москве совместно с федеральным Министерством природных ресурсов и экологии занимается организационными вопросами создания ФГБУ.

Также Глава региона на заседании правительственной комиссии внес предложение по внесению в Красную книгу России обитающего в Якутии лесного бизона. Данное предложение было поддержано премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. По итогам заседания комиссии он дал конкретное поручение Минприроды России проработать данный вопрос совместно с Российской Академией наук.

По данному вопросу Минприроды республики подготовило ряд предложений с обоснованием. В настоящее время материалы находятся в МПРиЭ для включения в Красную книгу животных РФ в новой редакции.

Отметим, что решение данного вопроса позволит повысить эффективность сохранения и воспроизводства этого вида, а также привлечь в программу их расселения в республике дополнительного финансирования из федерального бюджета.