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12 июня в День России пройдет праздник песни и танца «Ритм города»
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Водитель, в центре Якутска насмерть задавивший ребенка, водворен в изолятор
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Назван сильнейший мас-рестлер Европы
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Впечатления от конференции EA на E3 2017
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Якутское сэргэ установлено в Сербии!
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В Якутии произошло 4 пожара
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Гороскоп на 11 июня 2017 года
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Олимпия зажигает
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В Якутии выявлен нелегальный детский лагерь
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Будущие специалисты СВФУ по ГИС-технологиям получили гранты посольства Франции
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В Якутске открылся международный фестиваль «Классика белых ночей»
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Церемония закрытия конкурса «Воспитатель года Якутии — 2017»
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Матвей Евсеев сдает депутатский мандат — СМИ
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Якутские дети на большом празднике в Москве: как это было
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Столица
12 июня 2017, 9:58
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Айсен Николаев поздравляет с Днем России

Уважаемые горожане и гости столицы!

 От имени Окружной администрации города Якутска и от себя лично поздравляю вас с Днем России!

12 июня – особая дата в современной истории нашей страны. Этот государственный праздник мы отмечаем с 1992 года. Первые десять лет он был известен как День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а в 2002 году был переименован в День России.

Принятие декларации стало символом укрепления ценностей свободы и демократии в нашем государстве, символом гражданского мира, равноправия и справедливости. Четверть века назад вместе со всей страной смело шагнула в новую эпоху и столица Республики Саха (Якутия). Сегодня Якутск – современный, быстрорастущий город, где успешно реализуются интересные инновационные проекты, строятся дома, социальные объекты, дороги, растет население. Особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды, чтобы каждый житель и гость столицы чувствовали себя здесь максимально удобно.

У Якутска глубокие исторические корни, тесно связанные с историей Российского государства. В далеком 1632 году он стал первым российским городом, построенным на Севере Азии, как тогда называли Дальний Восток. Отсюда отправлялись экспедиции первопроходцев в Приамурье, на Камчатку, Аляску, покорялся суровый Север. Сегодня мы чтим память и традиции наших предков, гордимся историей нашего города, и готовимся встретить 385-летний юбилей Якутска.

Все наше развитие – от небольшого острожного поселения до современного города – стало возможным, благодаря сильной державе, в составе которой мы находимся почти четыре столетия и вместе с которой отмечаем сегодня этот замечательный праздник.

Дорогие друзья, судьбоносное событие, свершившееся четверть века назад, предопределило уникальный путь развития нашей огромной многонациональной страны. Сегодня мы искренне радуемся нашим общим достижениям, поддерживаем политический курс руководства страны, боремся за мир, стабильность и улучшение качества жизни.

Пусть День России станет для каждого из нас стимулом для работы над собой и стремлению к покорению новых высот! Пусть этот праздник подарит нам чувство национальной гордости и любви к Родине. Только живя в мире и согласии, созидая и творя, мы сможем добиться успеха.

Удачи, благополучия и успехов! С праздником!

Глава ГО «город Якутск» Айсен Николаев

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