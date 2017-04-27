Айсен Николаев поздравляет с Днем Республики

Дорогие жители и гости столицы!

От имени Окружной администрации города Якутска и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Республики Саха (Якутия)!

В этом году мы отмечаем два юбилейных события — 95-летие образования Якутской АССР и 25-летие принятия Конституции Республики Саха (Якутия). Благодаря судьбоносным решениям, принятым в те далекие годы, наш город Якутск сегодня является культурным, образовательным, научным, спортивным центром, столицей сильной и процветающей республики.

Одной из важнейших задач современного Якутска является повышение качества жизни якутян. При поддержке руководства республики строится жилье, детские сады и школы, ремонтируются дороги. Радует то, что нашим детям, молодежи доступно качественное образование. Большое внимание уделяется преемственности поколений, воспитанию молодых людей в лучших традициях патриотизма, ответственности за развитие своего города, республики.

Улучшение облика нашего города, благоустройство дворовых территорий, скверов, мест отдыха горожан также является важной задачей. К вековому юбилею республики в Якутске будет обустроено 100 скверов. В этом году в канун Дня республики вручены ключи от новых квартир очередным счастливым семьям города, переселяемым из аварийных домов, а в День республики будет установлена первая свая Дворца современного искусства в Гагаринском округе. Все это стало возможными благодаря совместной работе населения и власти.

Дорогие друзья! Еще раз сердечно поздравляю всех с Днем Республики Саха (Якутия)! От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и плодотворной работы! Вместе мы сделаем наш город и родную республику лучше!