Айсен Николаев поздравил якутян с Днем России

Временно исполняющий обязанности главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поздравил якутян с днем рождения нашей великой страны. Торжественный митинг, посвященный Дню России, прошел 12 июня на площади Ленина.

«Наша страна – великая Россия — уже тысячелетия объединяет сотни народов, которые как в одном едином доме живут и творят историю. Нет ничего более святого для человека, чем жить и творить ради своей семьи, ради своих родных и близких на своей родной земле», — обратился Айсен Николаев к общественности столицы.

Врио главы Якутии подчеркнул, что наша республика всегда была, есть и будет частью великой России. Каждый из нас, где бы он ни работал, где бы он ни жил, должен вносить свой вклад в развитие страны. Если будет могущественной Российская держава, значит, будет счастье и благополучие у каждого из ее жителей.

Айсен Николаев напомнил собравшимся, что через два дня в Москве, в Лужниках стартует Чемпионат мира по футболу. Внимание всех стран на месяц будет приковано к России. Он выразил уверенность, что не только те города, в которых проходят игры чемпионата мира по футболу, но и вся наша страна явит миру пример дружелюбия, культуры и дружеских отношений между народами.

Айсен Николаев вручил Благодарственные письма Президента Российской Федерации директору кинотеатра «Лена» Алексею Егорову, председателю регионального исполкома Общероссийского народного фронта в РС(Я) Валерию Лютому, генеральному директору АО «Алмазы Анабара» Павлу Маринычеву, и.о. ректора СВФУ им.М.К.Аммосова Евгении Михайловой, директору Научно-образовательного центра агротехнологического образования, экологии и туризма Гаврилу Семенову, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации Надежде Алексеевой, Диане Дмитриевой, Алине Ивановой, Александру Малюте, Ксении Новиковой, Диане Романовой, Айдару Тагирову и Оскару Яковлеву.

Также в рамках празднования Дня России состоялось торжественное открытие летнего трудового сезона студенческих отрядов Республики Саха (Якутия). Айсен Николаев принял рапорт о готовности студотрядов к трудовому сезону и пожелал бойцам хорошей работы.

«В День России начинается летний трудовой семестр. Это – шанс для вас проявить себя лидерами, организаторами, людьми, которые умеют трудиться во благо своей республики и своей великой страны», — объявил открытым трудовой семестр студенческих отрядов врио главы Якутии.

Айсен Николаев отметил, что в этом году студенческие отряды ждет напряженная работа. Многие будут задействованы в восстановлении пострадавших поселков и сел республики после самого сильного наводнения за последнее десятилетие. Айсен Николаев выразил уверенность в том, что наша молодежь, бойцы стройотрядов с честью выполнят поставленные задачи, и республика в кратчайшие сроки войдет в нормальное русло жизнедеятельности на тех территориях, которые пострадали от наводнения.