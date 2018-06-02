Айсен Николаев поздравил семью Юдинцевых, награждённую в Кремле орденом «Родительская слава»

В День защиты детей, 1 июня, врио главы Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественной церемонии награждения орденом «Родительская слава», которая прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Высокие государственные награды родителям многодетных семей из 8 регионов России, в том числе из Якутии, вручал Президент России Владимир Путин.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей отмечена семья Татьяны и Павла Юдинцевых из эвенкийского села Иенгра Нерюнгринского района, в которой 14 детей.

«Сегодня в этом зале – большие, дружные семьи, щедрые именно на такую, материнскую, на отцовскую любовь. Семьи, где много детских улыбок и душевного тепла, где царят отзывчивость, взаимопомощь и доверие. Вы выбрали для себя счастливый, благодарный, но, конечно, очень непростой и очень ответственный путь, полный хлопот, переживаний, требующий колоссальной самоотдачи, терпения и сил», – обратился к награждаемым семьям Владимир Путин.

Павел Юдинцев от имени своей семьи сердечно благодарил Президента страны за высокую награду. «Мы приехали издалека, из Якутии. Живём в сельской местности, но вы нас заметили, обратили на нас внимание, пригласили сюда, оказали очень радушный приём. Наша семья – это маленькое такое государство», – сказал он. Глава семьи Юдинцевых подарил В.В. Путину растение – кедровый стланик, книгу о жизни эвенков и поделку эвенкийских мастериц «Эвенкийское солнце».

«Пусть это эвенкийское солнце согреет и ваше доброе сердце», – пожелал он лидеру государства.

С высокой наградой семью Юдинцевых тепло поздравил врио главы региона Айсен Николаев. По его мнению, замечательно, что в семье Юдинцевых дают детям возможность реализовать таланты, поверить в свои силы и поддержать стремления.

«Низкий поклон вам за ваш родительский подвиг», – поблагодарил он Павла и Татьяну Юдинцевых и пожелал большой дружной семье больше позитивных эмоций, благополучия и счастья.

Молодая семья Юдинцевых приехала в Южную Якутию в 1997 году. С тех пор село Иенгра Нерюнгринского района стало их второй родиной. В 1998 году в Иенгре у них родилась первая дочь Галина. А сегодня в дружной семье Юдинцевых растёт 14 детей.

Большая семья является образцом укрепления семейных традиций, служит для окружающих примером достойного воспитания детей. Глава семьи, Павел Васильевич, работает слесарем-сантехником в школе-интернате с. Иенгра, состоит в Совете отцов сельской школы, принимает активное участие в общественной жизни Иенгры и Нерюнгринского района. Мать семьи, Татьяна Владимировна, трудится кастеляншей в школе-интернате, также активно участвует в жизни коллектива школы и села. В 2008 году Татьяна Юдинцева была награждена знаком «Материнская слава».

Две старшие дочери стали студентками Нерюнгринского медицинского колледжа по специальности «лечебное дело», остальные учатся в школе, четверо младших детей – дошкольники. Каждый ребёнок занимается на каком-либо музыкальном инструменте, вместе они составляют семейный оркестр народных инструментов. Все дети хорошо учатся, активно участвуют в школьных, республиканских олимпиадах по школьным предметам, а старшая дочь является участницей Всероссийской олимпиады по органической химии. Родители много внимания уделяют воспитанию детей, развивают их интеллектуальные и творческие способности. В 2016 году семья награждена премией главы Республики Саха (Якутия).

Накануне мероприятия в Кремле Юдинцевы почти в полном составе прибыли в Москву. Усилиями постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ для семьи была организована культурно-познавательная программа, все дети получили сувениры, а также футбольный мяч с символикой Чемпионата мира по футболу-2018.

«Мы в первый раз были в Кремле, но постараемся растить детей так, чтобы и кто-то из наших детей, когда вырастет, тоже был бы удостоен этой чести!» – сказал глава семейства Павел Юдинцев и выразил благодарность руководству Якутии за заботу о многодетных семьях.

Добавим, что сегодня в республике проживает более 20 тысяч многодетных семей, число которых растет с каждым годом. По показателям естественного прироста населения Республика Саха (Якутия) традиционно занимает первое место среди субъектов ДФО. Суммарный коэффициент рождаемости в республике превышает среднероссийский показатель и средний уровень по Дальнему Востоку.