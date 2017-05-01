Айсен Николаев поздравил с праздником Весны и Труда

Дорогие горожане и гости столицы!

От имени Окружной администрации города Якутска и от себя лично поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай для многих поколений горожан был и остается символом весеннего обновления, мира, радости и созидательного труда! Многотысячной демонстрацией трудовых коллективов Якутск отмечает этот замечательный праздник.В этот день мы отдаем дань уважения старшему поколению горожан, ветеранам войны, тыла и труда, которые своим упорством, целеустремленностью и силой воли строили городна вечной мерзлоте.

В 2016 году, в Год труда, была учреждена медаль «Трудовая доблесть города Якутска», которой награждаются труженики столицы за высокие трудовые достижения, за личный вклад в развитие нашего города. В Год добра, в продолжение лучших традиций преемственности поколений, трудового воспитания молодежи, неотъемлемой частью жизни городастановится добровольчество. Я очень рад, что тысячи горожан сегодня трудятся во благо процветания столицы, от чистого сердца приходят на помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию, принимают участие в благотворительных акциях. Считаю, что именно труд и добрые поступкиделают нас человечней и духовно богаче.

Сегодня перед нами стоят важные задачи, связанные с развитием города. Я уверен, что трудолюбием, энергией и позитивным настроем горожан будут достигнуты все поставленные целей, а ценности, которые провозглашает Первомай – мирная жизнь, честный труд, добрососедство, помощь друг другу – помогут сделать наше общество благополучным и счастливым!

Дорогие друзья! Сегодня в наш северный край наконец-то приходит долгожданная весна, а с ней тепло, солнце и новые заботы. Желаю всем в этот день отличного настроения, оптимизма! Мира, счастья и благополучия!

Глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ