Айсен Николаев позавтракал с Дональдом Трампом

Национальный молитвенный завтрак с Трампом посетила делегация из России. В состав российской делегации, состоящей из 16 человек, вошел и глава Якутска Айсен НИКОЛАЕВ. Мэр Якутска находится в очередном отпуске, и поехал он на мероприятие за свой счет, отметила его пресс-секретарь Ирина ЕФИМОВА.
Вот что пишет мэр Якутска:
Перед отпуском, по персональному приглашению организаторов 65 Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне, посетил это, поистине, грандиозное мероприятие!
Кульминацией завтрака стало выступление 45 Президента США Дональда Трампа. Хочется поделиться впечателниями о человеке, чье имя на устах у миллионов людей на планете.
Дональд Трамп — уверен в себе, удачно шутит и легко общается с аудиторией. Он очень чётко сформулировал, что ИГИЛ (запрещенная на территории Российской Федерации организация), который режет головы людям , как в средние века, преследует национальные и религиозные меньшинства — должен быть остановлен и уничтожен. Это безусловный приоритет не только для Америки, но и для всего мира в целом.
Точно такую же мысль в течение нескольких лет несет руководство нашей страны. Президент России, Владимир Владимирович Путин, отмечает особую важность решения данного вопроса.
Такое сближение позиций России и США уже вселяет оптимизм и веру в долгосрочное сотрудничество между нашими странами!
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Что было на Национальном молитвенном завтраке?
Национальный молитвенный завтрак прошел в 65-й раз. Дональд Трамп начал свое выступление с призыва помолиться за Арнольда Шварценеггера, который ведет реалити-шоу «Ученик знаменитости». Раньше шоу вел Трамп. «Они наняли большую кинозвезду, Арнольд Шварценеггер занял мое место, и мы знаем, чем это обернулось. Рейтинги рухнули, это стало полной катастрофой», — заявил президент США (цитата по ТАСС).
Национальный молитвенный завтрак проводится христианской организацией Fellowship Foundation.Трамп, выступая на завтраке, пообещал сделать все возможное для защиты религиозных свобод в США и намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок. «Я надеюсь побывать здесь с вами еще семь раз», — сказал он. Мероприятие не ограничивается одним завтраком, а включает в себя встречи, обеды и ужины для представителей политической, общественной, религиозной и деловой элит, обычно в них принимают участие до 3,5 тыс. человек, в том числе гости из более чем ста стран, сообщает РБК.