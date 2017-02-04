Айсен Николаев позавтракал с Дональдом Трампом

Национальный молитвенный завтрак с Трампом посетила делегация из России. В состав российской делегации, состоящей из 16 человек, вошел и глава Якутска Айсен НИКОЛАЕВ. Мэр Якутска находится в очередном отпуске, и поехал он на мероприятие за свой счет, отметила его пресс-секретарь Ирина ЕФИМОВА.

Вот что пишет мэр Якутска:

Перед отпуском, по персональному приглашению организаторов 65 Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне, посетил это, поистине, грандиозное мероприятие!

Кульминацией завтрака стало выступление 45 Президента США Дональда Трампа. Хочется поделиться впечателниями о человеке, чье имя на устах у миллионов людей на планете.

Дональд Трамп — уверен в себе, удачно шутит и легко общается с аудиторией. Он очень чётко сформулировал, что ИГИЛ (запрещенная на территории Российской Федерации организация), который режет головы людям , как в средние века, преследует национальные и религиозные меньшинства — должен быть остановлен и уничтожен. Это безусловный приоритет не только для Америки, но и для всего мира в целом.

Точно такую же мысль в течение нескольких лет несет руководство нашей страны. Президент России, Владимир Владимирович Путин, отмечает особую важность решения данного вопроса.

Такое сближение позиций России и США уже вселяет оптимизм и веру в долгосрочное сотрудничество между нашими странами!