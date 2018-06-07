Айсен Николаев поставил задачи по итогам двухдневной работы в группе колымских районов

Проблемы, которые возникли в результате паводка на Колыме в каждом из колымских улусов разные, и руководству республики надо срочно принимать меры для их решения. Такой вывод сделал временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев по итогам двухдневной работы в группе колымских районов.

Напомним, 5 и 6 июня Айсен Николаев посетил Верхнеколымский, Среднекодымский и Нижнеколымский улусы, где встретился с жителями, провёл оперативные совещания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и дал поручения по проведению аварийно-восстановительных работ.

«Ситуация в колымских районах очень серьезная, напряжённая», – подчеркнул Николаев.

Если в Верхнеколымском улусе пик паводка миновал и уровень воды снижается, то в районе Среднеколымска вода держится стабильно высоко. Сейчас пик весеннего половодья переживает в Нижнеколымский улус. Подтоплено село Колымское, взлетно-посадочная полоса в поселке Черскийю Практически полностью затоплено село Походск. Распоряжением главы Нижнеколымского улуса 5 июня в районе объявлен режим ЧС муниципального уровня, ЧС муниципального уровня объявлен в Походске.

В ходе оперативных совещаний врио главы обозначил первоочередные меры и дал поручения по ликвидации последствий паводка. Так, в освободившихся от воды поселках Зырянка и Верхнеколымск нужно оперативно восстанавливать жилые дома и дорожную инфраструктуру для нормального вхождения в отопительный сезон.

В Среднеколымском районе необходимо решить вопрос с летним отдыхом детей, соответствующее поручение дано в адрес Минобразования республики. Также должны быть проведены мероприятия по укреплению защитной дамбы в Среднеколымске. В этом году благодаря слаженной работе руководства и жителей города по укреплению дамбы, которая была поднята на 40 см удалось спасти от затопления значительную часть районного центра.

В перспективе руководитель республики планирует решить вопрос по переселению людей из подтапливаемых зон. Напомним, в своём первом указе, подписанном им в качестве временно исполняющий обязанности главы Якутии, Айсен Николаев включил пункт о принятии исчерпывающих мер по исключению строительства нового жилья, дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры на территориях, подверженных затоплению и подтоплению.

В Нижнеколымском районе, где наводнение продолжается, необходимо принять меры не только по восстановлению жилья и социальных объектов, но и по вывозу людей из Черского, которые в эти дни должны были вылетать в Якутск и за пределы республики. Врио главы республики поручил оперативно решить вопрос по восстановлению прав людей на проезд. Айсен Николаев поручил задействовать вертолёт, далее вопрос будет решаться с авиакомпанией «Якутия».

Комментируя паводковую ситуацию на Колыме, Айсен Николаев отметил, что расслабляться пока рано. В ближайшее время ожидается вскрытие реки Алазеи, где также прогнозируется сложная обстановка. В результате активного снеготаяния и увеличения склонового стока существует большая вероятность подтопления сел Сватай и Аргахтах Среднеколымского района и села Андрюшкино Нижнеколымского улуса.