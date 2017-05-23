На днях глава города Якутска Айсен Николаев посетил Якутский колледж технологии и дизайна, где ознакомился с учебным процессом и состоянием материально-технической базы, пообщался со студентами и преподавателями, обсудил вопросы подготовки кадров и повышения престижа среднего профессионального образования, сохранения традиций народных промыслов в перспективе развития креативной экономики.

В феврале этого года Якутский колледж технологии и дизайна отметил 20-летний юбилей со дня образования. Ежегодно колледж выпускает порядка 100 студентов, которые трудоустраиваются в крупные предприятия республики, а некоторые успешно продолжают свое обучение в ведущих российских вузах.

«В колледже на очном отделении обучаются 411 студентов, на заочном – 51. Также мы занимаемся переподготовкой и профобучением молодых специалистов. Готовим мастеров народного промысла, графических дизайнеров, ландшафтных дизайнеров, косторезов, мастеров по резьбе из дерева, ювелиров, швей легкой промышленности и меховых изделий. Ювелиры, косторезы и дизайнеры трудоустраиваются стопроцентно. Портные в основном поступают на работу в частные ателье или открывают свое дело», — рассказывает директор Якутского колледжа технологии и дизайна Елена Яковлева.

Студенты колледжа занимают призовые места на Всероссийских олимпиадах по легкой промышленности, становятся победителями и дипломантами городских, республиканских и российских творческих конкурсов. В 2017 году студенты колледжа приняли участие в Чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills Russia» по пяти компетенциям.

Этой весной студентка колледжа Айталина Аянитова с коллекцией «Арылы» стала обладателем Гран-при IV Открытого регионального конкурса молодых дизайнеров «FashionBoom» и примет участие в финале XI конкурса «Русский силуэт».

Будущие ландшафтные дизайнеры занимаются разработкой дизайн-проектов общественных пространств, городских территорий, скверов и площадей. В рамках реализации федеральной программы по созданию комфортной городской среды студенты разработали несколько дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий города Якутска.

В летнее время студенты колледжа активно трудятся в составе студенческих строительных отрядов, занимаются благоустройством и озеленением городских территорий. Колледж сформировал свой студенческий отряд, бойцы которого будут заниматься выращиванием цветочной рассады и разработкой малых архитектурных форм на базе учебного полигона, расположенного по Покровскому тракту.

«В условиях современной экономики от квалификации молодых специалистов напрямую зависит сохранение и развитие отраслей народно-прикладного искусства, поиск новых форм работы, отвечающих требованиям современных и будущих реалий. Сейчас во всем мире крупные города, к которым относится и Якутск, делают ставку на человеческий капитал. Для этого необходимо совершенствование системы образования, направленной на раскрытие талантов и способностей каждого человека. Якутский колледж технологии и дизайна обладает богатыми традициями и потенциалом для подготовки востребованных и конкурентоспособных кадров креативной экономики будущего», — подчеркнул Айсен Николаев

В ходе общения со студентами и преподавателями, глава города ответил на вопросы, связанные с развитием городской инфраструктуры: благоустройством жилых кварталов и созданием общественных пространств.