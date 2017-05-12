 Айсен Николаев посетил Якутский хлебокомбинат

Глава Якутска Айсен НИКОЛАЕВ регулярно встречается с руководством крупных предприятий, работающих на территории городского округа. Так, 11 мая мэр столицы посетил с очередным рабочим визитом ОАО «Якутский хлебокомбинат», где ознакомился с работой оборудования, закупленного в 2015-2016 годах.

История Якутского хлебокомбината началась еще в далекие предвоенные годы, когда хлеб пекли в жаровых печах, а развозили на лошадях. Сегодня хлебокомбинат является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности Якутии, в ассортименте которого свыше 40 наименований хлебобулочных, более 100 — кондитерских, более 19 — пряничных, а также 10 — макаронных изделий. Всего в день выпускается до 30 тонн продукции.

В целом хлебокомбинат состоит из трех площадок. На первой площадке находятся макаронный и пряничный цехи, на второй – хлебный и кондитерский цехи, а на третьем – автотранспортный цех и ремонтно-строительный участок.

Встреча прошла на промышленной площадке по ул. Очиченко, введенной в эксплуатацию в 1988 году. Главный технолог ЯХК Ирина ФУРМАН ознакомила главу города с технологиями выпекания хлеба и изготовления кондитерских изделий. По ее словам, вся продукция производится только из экологически чистого сырья, без применения каких-либо вредных для здоровья консервантов.

Сегодня на предприятии трудится порядка 600 человек: технологи, кондитеры, электрики, механики, шоферы и другие. Их работа требует неукоснительного соблюдения всех технологических норм и правил, в том числе в области техники безопасности и обязательной гигиены труда. А это ежедневная смена спецодежды, соответствующий медико-санитарный, химико-бактериологический контроль за входящим сырьем и выходной продукцией и многое другое, что не могут позволить себе другие производители хлеба.

Как отметил генеральный директор предприятия Денис БЕЛОЗЕРОВ, промышленное производство сегодня испытывает определенные трудности,обусловленные, прежде всего, общей сложной экономической ситуацией, а также существующей высокой конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий.

Трудности также связаны с износом основного оборудования. В связи с этим разработан план технического перевооружения, согласно которому в скором времени будет заменена газовая печь. В дальнейшем планируется покупка моющей машины, камеры шоковой заморозки, тестомесильной машины и оборудования для производства слоеных изделий. Это будет способствовать расширению ассортимента продукции и повышению конкурентноспособности.

На сегодняшний день у ЯХК 19 торговых точек, в том числе 2 купавы (специально оборудованные торговые прицепы), 15 нестационарных торговых объектов, стационарный торговый объект и магазин в аренде. Директор предприятия проинформировал, что в скором времени откроется еще один фирменный магазин по ул. Дзержинского.

«Хлеб – один из главных и любимых продуктов на столе каждой семьи. Именно поэтому особенно важно, чтобы горожане получали свежую и высококачественную продукцию, чтобы благодаря качественному сырью, хорошей лабораторной базе и высококвалифицированным специалистам продукция Якутского хлебокомбината оставалась конкурентноспособной в условиях рынка», — сказал Айсен Николаев.

Градоначальник отметил, что администрация города готова оказать поддержку в улучшении производственных показателей и финансовом оздоровлении предприятия.