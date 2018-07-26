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26 июля 2018, 15:05
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Айсен Николаев посетил выставку художника-живописца Анны Осиповой

25 июля, врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев посетил выставку художника-живописца Анны Осиповой «Два берега одной реки». Любители живописи знают ее по таким картинам, как «Женщины реки Олонхо», «Под звездным небом». Анна – дочь известных художников Афанасия Осипова и Зинаиды Курчатовой. Стоит отметить, что в Выставочном зале Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) представлены картины не только Анны, но и ее матери.

«За творчеством Анны я слежу уже несколько лет. Девушка выросла на культуре народа Саха, и сегодня, преломляя ее через себя, щедро делится со зрителями своими яркими фантазиями и художественными образами. Молодые таланты не нужно вести за руку. Им нужно давать возможность для самореализации – делиться искусством, учиться у мастеров, общаться с коллегами, проявлять себя. Именно в этом я вижу задачу власти. Меня радует, что в наших городах все чаще проходят выставки и биеннале, на улицах появляется стрит-арт и малые скульптурные формы. На месте ДК Гагарина в Якутске сейчас строится Дворец современного искусства, который распахнет свои двери уже через год. Он станет центром притяжения творческой молодежи, подарит возможность постоянных встреч со зрителями. Уверен, что со временем творчество якутских художников обретет своего зрителя и ценителя за пределами нашей республики и даже страны», — поделился впечатлениями Айсен Николаев.

Выставка будет работать до 31 августа в выставочном зале НХМ РС (Я) в здании Комдрагмета.

 

Источник: Пресс-служба Главы республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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рыга
26 июля 2018, 15:14

Вот кому нужно было раскрасить «дом с презервативами»

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San'yat
26 июля 2018, 15:52

Возможно, но выглядит не законченно

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