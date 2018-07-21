Айсен Николаев посетил сельхозпредприятия Мегино-Кангаласского улуса

В рамках рабочей командировки, 20 июля врио Главы Якутии Айсен Николаев посетил сельскохозяйственные предприятия Мегино-Кангаласского улуса: СХПК «Хоту» и СХПК «Тумул».

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Хоту» является основной перерабатывающей организацией улуса. Предприятие занимается заготовкой, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, а также производством чистой бутилированной воды.

Директор СХПК «Хоту» Иван Максимов рассказал, что предприятие закупает сельскохозяйственное сырье у населения близлежащих восьми наслегов: Тюнгюлюнского, Доллунского, Арангасского, Мегинского, Мегюринского, Дойдунского, Томторского, Жабыльского. Сельхозпродукция принимается у населения по действующим закупочным ценам на продукцию.

Материально-техническую базу кооператива составляют пищеперерабатывающий комплекс в с. Тюнгюлю, который сегодня выпускает 14 видов молочной продукции, мясной цех и убойный пункт, мощностью 10 голов в смену. «По итогам прошлого года предприятие заготовило 2 734 тонны молока, 78 тонн мяса и 1 422 тонны цельномолочной продукции. Бутилированную воду мы производим из ледниковой скважины, за две смены производится 4 тонны воды», — рассказал Иван Максимов.

Вторым крупным сельскохозяйственным предприятием улуса является СХПК «Тумул». Хозяйство с 1995 года имеет статус племенного по разведению крупного рогатого скота. Сельхозпредприятие занимается животноводством, табунным коневодством и выращиванием зерновых культур. Как рассказала директор СХПК «Тумул» Таисия Десяткина, в прошлом году введена вторая очередь животноводческого комплекса на 100 мест. Сейчас в хозяйстве содержатся 450 голов крупного рогатого скота, из них 200 дойных коров. «Благодаря программе финансового оздоровления нам удалось увеличить количество голов крупного рогатого скота на 60, и сейчас у нас 450 голов. Также программа помогла существенно повысить заработную плату работникам, если раньше они получали в среднем 15 тыс. рублей, то сейчас средняя заработная плата составляет 25 тыс. рублей», рассказала она.

Врио Главы региона Айсен Николаев отметил положительный опыт работы Мегино-Кангаласского улуса, в части поддержки местных сельхозтоваропроизводителей. «Предприятия, которые сравнительно недавно находились в стадии банкротства, сегодня достаточно уверенно смотрят в будущее. Сегодня мы с министром сельского хозяйства Александром Атласовым обсудили вопросы оказания помощи не только сельхозтовароприозводителям района, но и вопросы совершенствования механизмов поддержки сельскохозяйственной отрасли республики в целом. Чтобы финансирование, выделяемое сельхозтоваропроизводителям, действительно доходило до хозяйств и помогало развитию отрасли», — подчеркнул Айсен Николаев.