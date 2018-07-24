Айсен Николаев посетил сельхозпредприятия Амгинского улуса 

В ходе рабочей поездки в Амгинский район врио Главы Якутии Айсен Николаев посетил несколько сельскохозяйственных предприятий. Знакомство с сельхозпредприятиями района началось с посещения объекта СХПК «Амга» по производству сливочного масла, молочных продукций, ягодного морса, сиропов, варенья, а также бутилированной воды. С 2012 года кооператив также занимается производством сыра. В прошлом году предприятием реализовано 7 тонн сыра, а в этом году в планах реализация — 10 тонн.

Врио Главы региона также встретился с коллективом АО «Амгинский» в с. Покровка. Предприятие является одним из самых крупных зерноводческих хозяйств республики. Как рассказал главный агроном хозяйства Назар Черкашин, общая площадь посева составляет чуть больше 1600 гектаров, из них пшеницы засеяно на 398 гектаров, ячменя – на 570 и овса на 560 гектаров.

«По плану должны собрать с одного гектара по 10 центнеров зерновых, но мы думаем, что сможем собрать по 12 центнеров», — отмечает он.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, у предприятия впереди большие планы – увеличить площадь посева зерновых культур, провести работу по районированию местных сортов ячменя и пшеницы, и тем самым укрепить кормозаготовительную базу.

«Важно решить проблему с семенами, особенно в рамках импортозамещения. Нужно максимально переходить на семена собственной селекции. Это залог будущего развития сельскохозяйственной отрасли республики», — уверены работники коллектива.

Далее Айсен Николаев посетил сенокосные угодья хозяйства «Кэскил» при СХПК «Амга», расположенные на территории с. Чакыр — II. Здесь бригада сенокосчиков в составе 11 человек на специализированной технике заготовил порядка 500 тонн сена. Косари поделились, что в этом году травостой намного лучше. На сегодняшний день план по сенокосу выполнен на 40%.

«В нашем хозяйстве содержатся 700 голов крупного рогатого скота, из них 300 дойных коров. По плану мы должны заготовить 1 300 тонн сена», — рассказал руководитель хозяйства «Давидофф» Анатолий Баишев.

Врио Главы региона отметил, что Амгинский район является одним из важнейших сельскохозяйственных районов республики, в особенности он славится своими зерноводческими хозяйствами.