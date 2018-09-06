Айсен Николаев посетил производственные объекты ЯТЭК

Врио главы Якутии Айсен Николаев отметил высокий уровень оснащенности производственных объектов ПАО «ЯТЭК».

Объекты компании ЯТЭК» посетила правительственная делегация в составе временно исполняющего обязанности главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексея Колодезникова, и.о. министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Александра Атласова, и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамина Афанасьева, первого заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия) Владимира Сивцева, заместителя министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Георгия Герасимова, главы Вилюйского улуса Сергея Винокурова, а также представителей Администрации главы Республики и правительства Республики Саха (Якутия). Исполняющий обязанности генерального директора компании «ЯТЭК» Андрей Алексеев и главный инженер компании «ЯТЭК» Игорь Доронин ознакомили членов делегации с производственными объектами и рассказали о ходе подготовке к отопительному сезону. Также в ходе общения были обсуждены финансовые вопросы, планы по дальнейшему взаимодействию и выстраиванию совместной работы «ЯТЭК» и руководства республики.

Айсен Николаев, внимательно ознакомившись с производственными процессами, отметил, что за время деятельности компании ЯТЭК на месторождении произошли весомые изменения. «Существенные изменения, очень отрадно, что произведена серьезная реконструкция: современное оборудование, современные подходы. Это радует и надеюсь, что те трудности, которые есть у акционеров «ЯТЭК», они ни коим образом не скажутся на производственной деятельности компании и она дальше будет являться основным центром газоснабжения центральной Якутии», — прокомментировал свои впечатления от посещения объектов «ЯТЭК» врио главы республики.