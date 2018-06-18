Айсен Николаев поручил застройщику исправить недочеты в срочном порядке

Недобросовестный застройщик новостроек в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района Якутии должен исправить все замечания в срочном порядке. Об этом сказал врио главы Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Нерюнгринский район, передает собкорр телеканала «Якутия 24».
«Недобросовестный застройщик в поселке Серебряный Бор должен исправить все замечания в срочном порядке», — сказал Айсен Николаев.
Он посетил дома, построенные компанией «Рост», и лично осмотрел некачественно отделанные квартиры. Директором компании является Алексей Бураков.
Напомним, врио два дня будет работать в Нерюнгринском районе Якутии.
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