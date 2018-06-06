Айсен Николаев: Помощь должна дойти до каждого пострадавшего от паводка якутянина

Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ во второй половине дня 5 июня прибыл в город Среднеколымск, пострадавший от весеннего половодья, где встретился с жителями города и провёл оперативное совещание по оценке ущерба и проведению аварийно-восстановительных работ.



Сразу по прибытию в Среднеколымск Айсен Николаев встретился с жителями частного сектора. Люди задали вопросы о компенсации ущерба, порядке получения материальной помощи и об организации летнего отдыха детей. В связи с высокими уровнями воды организовать оздоровление и отдых детей на местах не представляется возможным.

В ходе оперативного совещания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС первый заместитель председателя правительства республики Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ и глава Среднеколымского улуса Евгений СЛЕПЦОВ доложили о паводковой ситуации, которая продолжает оставаться сложной.

В районном центре остаются затопленными 64 дома. Аэропорт «Среднеколымск» закрыт для принятия самолётов, так как затоплена полоса, обслуживание вертолётов производится без ограничений. Затоплена часть автомобильной дороги «Среднеколымск – Налимск». Открыты пункты временного размещения жителей, в которых размещены 20 человек.



Река Берёзовка вышла в устье, уровень воды у населённого пункта составляет 996 см. при критическом 1000 см. В посёлке затоплены 34 дворовые территории, в которых проживает 185 человек. Благодаря организованному экстренному оповещению населения Берёзовки заблаговременно отселено 125 человек. В селе Налимск в результате выхода воды на пойму с озера Сойбалах затоплено 38 дворовых территорий, а также здания Налимской средней школы, детского сада «Кэскил» и врачебной амбулатории.

Айсен Николаев выразил опасение по поводу ухудшения паводковой ситуации на реке Алазея. В районе сёл Сватай и Аргахтах уровень воды повышается. «Группировку здесь будем усиливать», – сказал он.



Далее Айсен Николаев дал поручение муниципальным властям форсировать работу по оценке ущерба пострадавших домов, упорядочить выдачу помощи. Специалисты по оценке ущерба уже прибыли в район. На территории Якутии с 14 мая действует режим ЧС федерального уровня, в месячный срок необходимо подать документы на получение помощи из федерального центра. Николаев напомнил, что до этой даты осталось всего девять дней.

С учётом ограниченных сроков Айсен Сергеевич дал поручение определить потребность в строительных материалах, в том числе в частном секторе, и ускорить их завоз в улус. Для ремонта подтопленных домов поручено максимально привлечь студенческие отряды, особенно в частном секторе.

Отопительный сезон будет продлён, чтобы просушить объекты, пострадавшие от паводка. Особое внимание Айсен Николаев обратил на скорейшее восстановление работы квартальной котельной № 4, расположенной в зоне подтопления. Население пользуется обогревательными приборами, в этой связи он распорядился сделать перерасчёт по оплате за электроэнергию.

Врио главы обратил внимание представителей прокуратуры на контроль за обеспечением прав граждан в полном объёме.

Подводя итоги совещания, Айсен Николаев отметил, что оперативные группы правительства и МЧС республики, а также муниципальные власти отработали на должном уровне и оперативно, провели своевременную эвакуацию населения из затопляемых мест, отгон сельскохозяйственных животных. Он отметил слаженную работу по укреплению дамбы Среднеколымска, что позволило спасти значительную часть населённого пункта от затопления.

Врио главы поручил в сжатые сроки решить вопросы по социальной и транспортной инфраструктуре. Также дано поручение Минобрнауки Якутии организовать отдых детей за пределами улуса, в первую очередь, в городе Якутске.

«Наша главная задача – помочь пострадавшему населению, добиться, чтоб ни один человек не остался без помощи. Нужно вникать в каждую ситуацию, максимально старайтесь помочь людям», – обратился он к руководителям районной администрации и к оперативным службам. Он призвал их быть максимально открытыми, рассказывать об оперативной обстановке, давать ответы по любым возникающим вопросам.

«Колымчане – люди сильные духом, не раз сталкивались с природной стихией. Я уверен, что и в этот раз при помощи республики и федеральных органов власти все препятствия будут преодолены», – сказал Айсен Николаев.

