Айсен Николаев подписал Указ о развитии сельского хозяйства Якутии

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 11 декабря подписал указ «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)». В указе определены приоритетные цели развития сельского хозяйства республики до 2024 года.

Планируется увеличить рост уровня обеспеченности населения качественными продовольственными товарами местного производства, в том числе по молоку и молочным продуктам – до 61%, мясу и мясопродуктам – до 30%, по картофелю – до 66%, овощам – до 51% и яйцам – до 65%.

Правительству республики поручено обеспечить рост продуктивности растениеводства путем вовлечения в оборот 28 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, увеличения площади эксплуатируемых мелиорируемых земель и доведения обеспеченности республики семенами районированных сортов зерновых культур от 18 до 100%, картофеля от 3 до 16% и кормовых культур от 2 до 42%. Поставлены задачи по строительству силосных траншей, изгородей, овощехранилищ и приобретению дополнительной спецтехники. Для увеличения объема сельскохозяйственного производства рекомендовано организовать эффективное использование сельхозугодий, в том числе мелиорируемых.

В указе говорится об увеличении роста продуктивности животноводства. Приведены количественные показатели по строительству механизированных летних ферм, типовых коневодческих баз, конезаводов, модернизации центров промышленного птицеводства, свиноводства и обновлению материально-технической базы оленеводства. Для укрупнения популяции якутского скота требуется увеличить поголовье коров до 1000 голов, а также широко охватить искусственным осеменением маточное поголовье.

Одним из приоритетных направлений в указе обозначен прирост объема переработки местной сельскохозяйственной и промысловой продукции. В частности, речь идет о вводе производственных мощностей, обеспечивающих прирост удельного объема переработки сырого молока и мяса. Поставлена задача по техническому перевооружению отрасли рыболовства для увеличения годового объема вылова рыбы до 6 000 тонн и объема ее глубокой переработки. Немаловажная роль отведена производству продукции из дикорастущего сырья с ориентированием на экспорт и меда. В указе также обозначены основные направления работы по стимулированию сбыта продукции.

Главой республики уделяется особое внимание повышению эффективности государственной и муниципальной поддержки сельского хозяйства путем дифференциации мер, созданию Фонда поддержки агропромышленного производства, консолидации активов хозяйствующих обществ и цифровизации сельского хозяйства.