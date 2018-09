Айсен Николаев поделился в соцсети новостями

View this post on Instagram

Прошедшая неделя выдалась супернасыщенной. Четыре дня работал на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Площадка становится все более значимой, в этом году на форум приехали все первые лица стран азиатско-тихоокеанского региона. Расскажу про несколько ключевых заключенных республикой документов. Соглашение с Дальневосточной энергетической управляющей компанией о развитии энергетической инфраструктуры республики. ДВЭУК вложит более 4 миллиардов собственных средств в строительство линий электропередач в Вилюйской группе улусов. Меморандум с Японским банком международного сотрудничества JBIC по финансированию инвестиционных проектов республики в различных секторах экономики и жизнедеятельности республики. Это касается утилизации отходов, транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и другого. Соглашение о сотрудничестве с ПАО «Ростелеком» при реализации проектов в сфере цифровой экономики. При этом наше взаимодействие не ограничивается вопросами прокладки оптоволокна, а затрагивает широкий спектр — внедрение образовательных программ, медицинских информационных систем и телемедицины, системы общественной безопасности, цифровых технологий на транспорте, в ЖКХ, энергетике, промышленности. Cоглашение с «ВЭБ Инновациями» о совместном инвестировании в высокотехнологичные проекты. Для этого создается фонд, который будет инвестировать до 2 млрд рублей в стартапы в области IT, производственных технологий, технологий добычи полезных ископаемых, транспорта. Если говорить в целом, то ВЭФ этого года выдался очень плодотворным для нас. Главное, чего я ожидаю от этой площадки, чтобы соглашения, которые мы подписали, уже в ближайшее время были воплощены в жизнь и приносили пользу. #ВЭФ #восточноэкономическийфорум2018 #островрусский