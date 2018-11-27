Айсен Николаев поделился мнением о новом формате работы Президиума Госсовета

На прошлой неделе Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев принял участие в работе расширенного заседания Президиума Государственного совета РФ, посвященном реализации национальных проектов, обозначенных в «майском» указе Президента страны Владимира Путина.

На своей странице в Instagram Айсен Николаев поделился, что впервые заседание Президиума Госсовета прошло в формате круглых столов по вытекающим из указа нацпроектам: демографии и здравоохранению, науке и образованию, жилью и городской среде, экологии, цифровой экономике и инфраструктуре и культуре. Выбранный формат — по сути, прямая работа мини-проектного офиса с участием губернаторов, членов правительства, экспертов — оказался результативным, и по итогам Администрация Президента высказалась за сохранение сложившихся рабочих групп и продолжение их работы.

Глава республики работал в подгруппе «Инфраструктура» и «Цифровая экономика», где экспертами выступили директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, заместитель начальника экспертного управления Администрации Президента РФ Леонид Осипов и председатель Сбербанка Герман Греф.

«Обсудили со всех сторон очень важные для страны в целом вопросы создания транспортной инфраструктуры — планы по строительству дорог, методики, по которым рассчитывается выделение средств, наличие достаточных компетенций у дорожных компаний, повышение цен на щебень и битум, вероятную нехватку битума при высокой интенсивности дорожных работ в ближайшем будущем.

По цифровой экономике обсудили вопросы регулирования отрасли, их отражение в программных документах правительства. Также затронули вопросы обучения и переобучения, причем не только детей, поскольку тот же параметр предоставления государственных и муниципальных услуг в 100% электронном виде уже подразумевает повальную цифровую грамотность.

В первый день мы все эти вопросы обсудили сами, среди губернаторов — в нашей подгруппе, помимо меня, были руководители Республики Бурятия, Ленинградской, Ростовской и Ульяновской областей. Придя к единому мнению, на второй день мы уже обосновали и повторно обсудили его с вице-премьером Правительства РФ Максим Акимовым. Все наиболее спорные дискуссионные вопросы были фактически сняты в течение второго дня.

Таким образом, к концу второго дня, после согласования с вице-премьером, мы вышли практически на согласованное предложение для Президента», — написал в своем инстаграм Лидер республики.

Ил Дархан подчеркнул, что его выступление на Президиуме Госсовета было посвящено главному выгодоприобретателю реализации «майского» указа — гражданам РФ, их сопричастности к реализации нацпроектов.

«Ибо нематериальная составляющая, на мой взгляд, очень важна. Даже имея в своем распоряжении финансовые средства и механизмы взаимодействия с федеральными органами власти, без поддержки населения, без сопричастности людей к реализации нацпроектов мы не добьемся успеха. Было очень приятно, когда Президент в своем заключительном выступлении отметил, что тема сопричастности, поднятая мной, очень важна для успеха всей нашей работы!», — написал на своей странице в инстаграм Айсен Николаев.