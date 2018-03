Айсен Николаев поддержал открытие проезда по ул. Кирова

Участвую в заседании Экспертного совета при Министерстве строительства России по формированию комфортной городской среды, который проходит в Москве. А в это время в Якутске уже подвели итоги рейтингового голосования по отбору дизайн-проектов общественных пространств. Тройка лидеров-проектов будет реализована уже в 2018 году! Голоса 39123 человек распределились следующим образом: первое место заняли "Ворота Якутска" за них отдали свои голоса 19107 жителей. На втором месте — благоустройство набережной озера Сайсары и третий проект — открытие сквозного проезда по улице Кирова с благоустройством. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании, а также тех, кто принял участие в этой большой и важной работе! #якутск #общественныепространства #рейтинговоеголосование #комфортнаясреда #воротаякутска #озеросайсары #проездкирова #голосование #якутскменяется #городаменяются

