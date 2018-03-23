Айсен Николаев поддержал открытие проезда по ул. Кирова

Проекты «Ворота Якутска», «Благоустройство озера Сайсары» и «Открытие сквозного проезда по ул. Кирова» реализуют в 2018-м году. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Якутска Айсен Николаев.
Участвую в заседании Экспертного совета при Министерстве строительства России по формированию комфортной городской среды, который проходит в Москве. А в это время в Якутске уже подвели итоги рейтингового голосования по отбору дизайн-проектов общественных пространств. Тройка лидеров-проектов будет реализована уже в 2018 году! Голоса 39123 человек распределились следующим образом: первое место заняли "Ворота Якутска" за них отдали свои голоса 19107 жителей. На втором месте — благоустройство набережной озера Сайсары и третий проект — открытие сквозного проезда по улице Кирова с благоустройством. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании, а также тех, кто принял участие в этой большой и важной работе! #якутск #общественныепространства #рейтинговоеголосование #комфортнаясреда #воротаякутска #озеросайсары #проездкирова #голосование #якутскменяется #городаменяются
Напомним, по итогам рейтингового голосования «Комфортной городской среды» за открытие проезда по ул. Кирова в Якутске проголосовали свыше 16 тысяч горожан. Проект является инициативой местного отделения ОНФ. По словам активистов движения, уже заказана смета на выполнение работ по переносу светофора, установке знаков, разметки, велопарковки и т.д. При этом подчеркивается, что деньги на открытие улицы не будут привлекать из бюджета, а поищут у частных организаций, поддерживающих идею. Всего на это необходимо порядка 250 тысяч рублей. Окончание работ запланировано на конец апреля.
В 2004-м году сквозной проезд по улице Кирова с улицы Ярославского до проспекта Ленина перекрыли цветочными клумбами в связи с профилактикой терроризма. По факту отрезок превратился в стоянку для автотранспорта сотрудников и гостей дома правительства.