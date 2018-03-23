Айсен Николаев поддержал открытие проезда по ул. Кирова

Проекты «Ворота Якутска», «Благоустройство озера Сайсары» и «Открытие сквозного проезда по ул. Кирова» реализуют в 2018-м году. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Якутска Айсен Николаев.

Напомним, по итогам рейтингового голосования «Комфортной городской среды» за открытие проезда по ул. Кирова в Якутске проголосовали свыше 16 тысяч горожан. Проект является инициативой местного отделения ОНФ. По словам активистов движения, уже заказана смета на выполнение работ по переносу светофора, установке знаков, разметки, велопарковки и т.д. При этом подчеркивается, что деньги на открытие улицы не будут привлекать из бюджета, а поищут у частных организаций, поддерживающих идею. Всего на это необходимо порядка 250 тысяч рублей. Окончание работ запланировано на конец апреля.

В 2004-м году сквозной проезд по улице Кирова с улицы Ярославского до проспекта Ленина перекрыли цветочными клумбами в связи с профилактикой терроризма. По факту отрезок превратился в стоянку для автотранспорта сотрудников и гостей дома правительства.