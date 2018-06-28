Айсен Николаев побывал с рабочим визитом в г. Мирный

26 июня врио главы Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ работал в г. Мирный.

Руководитель региона принял участие в годовом общем собрании акционеров АК АЛРОСА (ПАО). Выступая перед акционерами, Айсен Николаев поблагодарил руководство и трудовой коллектив компании за то, что, несмотря на трагические события в руднике трубки «Мир» и сложные экономические условия в целом, целевые задачи, поставленные перед группой АЛРОСА в 2017 году, выполнены.

Согласно отчету компании, АЛРОСА сохранила позицию мирового лидера по добыче природных алмазов, добыв за 2017 год 39,6 миллионов карат, что на 6% выше показателей предыдущего отчетного года. «АЛРОСА была и будет особенной и родной для Якутии, для руководства региона. Это наша бюджетообразующая компания, успех которой означает успех республики. Команде АЛРОСА незачем делиться на мирнинских, московских, якутских. На самом деле мы все – одна большая команда. Мы должны вместе работать на успех компании АЛРОСА, на успех территории, на которой работает компания, на успех Якутии и нашей великой России», – сказал Николаев на пресс-подходе с президентом компании Сергеем ИВАНОВЫМ по итогам собрания, выразив уверенность в и дальнейшем плодотворном взаимодействии руководства компании и республики.

Затем руководитель республики в компании с главой района Ришатом ЮЗМУХАМЕТОВЫМ и главой города Мирный Климом АНТОНОВЫМ осмотрел несколько социальных объектов. Строящееся здание социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних «Харысхал» подрядчик обещает завершить до конца сентября. Как отметил глава города Юрий Сергеев, архитектура центра не типична для Мирного, где все здания прямоугольные. Проект архитекторов из Якутска «Сахапроект» сделан в современном стиле, с использованием не только прямоугольных, но и скругленных элементов.

Тот же подрядчик «Строймонтаж 2002» строит неподалёку жилой дом для сотрудников компании АЛРОСА. На этом объекте главы города, района и республики обсудили ход финансируемой компанией подпрограммы по переселению из аварийного жилья, благодаря которой в Мирном за последние годы расселено 22 жилых двухэтажных многоквартирных деревянных дома. Рядом – недостроенный корпус Мирнинского Политехнического института — филиала СВФУ им Аммосова. Стройку решено завершить и передать под Дворец детства.

После врио осмотрел городской парк культуры и отдыха, дав ряд конкретных рекомендаций по благоустройству и зонированию. На вопрос журналиста Мирнинского корпункта НВК, когда же ждать, что Якутск станет таким же зеленым, как Мирный, Айсен Сергеевич ответил, что надо не ждать, а самим участвовать в озеленении. Деревья растут не быстро, и эффект от массового озеленения, проводимого в Якутске с 2012 года, будет налицо еще лет через 15. Мирный потому сейчас зеленый, что его основатели с самого начала задумывали и обустраивали город-сад.

Вечером Айсен Николаев провел в администрации района совещание по социально-экономическому развитию Мирнинского района с участием муниципальных глав, народных депутатов Ил Тумэн и райсовета, актива района. Были обсуждены вопросы транспортной и социальной инфраструктуры, энергоснабжения, образования, здравоохранения, а также вопросы тесного взаимодействия с промышленными компаниями, работающими на территории района.

27 июня командировка врио продолжится в поселке Удачный на севере Мирнинского района, где Николаев осмотрит ряд промышленных и социальных объектов.